Luce Caponegro oggi ha 55 anni ed è single da 6. Gestisce un centro estetico a Ravenna, città dove vive con il secondo figlio. Ormai da tanto tempo non è più Selen, star del cinema hard e icona del porno degli anni ‘90.

Eppure in molti la ricordano per quel periodo della sua vita, durato 8 anni, nonostante abbia fatto anche tv, cinema e teatro. Una ‘parentesi’ che racconterà nel suo libro ‘Da bambina sognavo di volare’, come ha raccontato lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera.

“Voglio prendermi cura dell’anima delle persone”

“Ho lavorato 8 anni nel mondo dell’hard e 19 in quello dello spettacolo sia con Mediaset che con la Rai. Ho fatto anche teatro e la dj ma chissà perché sono ricordata principalmente come star dell’hard che è stata candidata tra l’altro ai più famosi festival del cinema vincendo moltissimi premi. Ma questo è stato solo un pezzo di me che ho vissuto tra luci e ombre” sottolinea l’ex attrice. Fino alla decisione, dopo queste esperienze, di andare ‘alla ricerca della normalità’ e di aiutare le donne a sentirsi più felici nella loro fisicità. Un nuovo inizio segnato anche dalla nascita di Gabriele, che oggi ha 15 anni, arrivato vent’anni dopo il primo figlio.

Ma le sue ‘varie vite’ non sono ancora finite, con dei progetti ancora in cantiere. Oltre al libro, che deve ancora terminare (‘Non manca tantissimo per chiuderlo’, sottolinea), ne ha uno legato alla crescita spirituale e l’altro all’estetica. “Sento che per me è in arrivo un altro cambiamento, mi accingo ad una sorta di salto quantico” racconta nell’intervista. “Oggi voglio prendermi cura dell’anima delle persone perché l’essere umano mi affascina.” Non è che sta pensando di farsi suora?, le chiede l’intervistatore. “C’è stato un momento della mia vita in cui volevo farlo ma ora col senno di poi mi dico: meno male che non l’ho fatto. Avrò avuto 25 anni” ammette. “Al di là di quelle che sono state le mie trasgressioni ho sempre avuto un’etica profonda e vedendo un mondo che di etica non ne ha molta mi domandavo: ma qui io cosa ci sto a fare?” Crede nella figura della Vergine Maria, sottolinea; recita il rosario e, in quei momenti, “sento di poter parlare con lei.”

“Sei stata te stessa”

Luce Caponegro aveva 18 anni quando incontrò il talent scout di Playboy che la convinse a posare per la rivista. E alla se stessa di allora, ‘ingenua, idealista e sensibile’, direbbe di inseguire sempre i suoi sogni. “Ma la metterei in guardia e le consiglierei di non fare i film hard– dice- perché quella scelta ti lascia un marchio indelebile nel tempo anche per quanto riguarda l’amore”.

Una carriera, quella di attrice nei film hard, che ha dovuto anche raccontare al figlio più piccolo e per cui si era preparata andando da uno psicologo. Una conversazione affrontata quando è stato lui a chiederle se nella vita avesse mai commesso degli sbagli. “Lui, che all’epoca aveva 11 anni, si è posto in un modo delicato e con grande intelligenza e sensibilità ha gestito quella conversazione e poi mi ha detto: ‘Io so che persona e che mamma sei, non mi importa nulla del tuo passato’” ha raccontato nell’intervista al Corriere. Qualche mese dopo, tornando sull’argomento, le ha detto che non aveva sbagliato nel suo passato “ma ero stata semplicemente me stessa ed ero stata anche molto coraggiosa.” Luce- Selen ne è convinta: “Sono molto orgogliosa di lui e sono convinta che se una cosa sono riuscita a fare bene nella vita è stato fare la mamma”.

