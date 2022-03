Pubblicare foto, video e messaggi esclusivi per i fan, e talvolta anche a pagamento. È questa la filosofia di OnlyFans, un sito web, un social, che mette in contatto gli utenti con i loro creator, creatori di contenuti preferiti. Questi ultimi non importa di che tipo siano: possono essere di tutti i tipi, compreso quelli più espliciti grazie alla policy poco stringente ad esempio su corpi nudi e seminudi. Ed è questo il motivo per cui è molto popolare nel mondo dell’hard, produttori e utenti.

Si tratta di un servizio di intrattenimento tramite abbonamento. I creatori di contenuti possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i fan, appunto. Su OnlyFans non ci sono contenuti espliciti ma anche di altri generi come gli esperti di fitness. Consente ai creatori di contenuti di ricevere finanziamenti direttamente dai loro fan su base mensile che in questo modo accedono a contenuti esclusivi (video, foto, messaggi etc). La piattaforma è online dal 2016 e conta già oltre 150 milioni di utenti e un milione e mezzo di creator. Secondo i numeri forniti da OnlyFans, il pagamento totale corrisposto a chi pubblica sulla piattaforma supera i 5 miliardi di dollari.

Al sito ci si può iscrivere gratuitamente (bisogna avere 18 anni), ma la maggior parte dei contenuti è a pagamento: ci si può abbonare ai profili delle persone che si vogliono seguire, pagando una quota, ma si può comprare anche un contenuto una tantum, in alcuni casi. Ci sono anche profili con contenuti gratuiti. Il prezzo di un abbonamento può essere mensile o annuale e a decidere il costo è lo stesso creator, in una forbice contenuta tra 4,99 dollari e 49,99 dollari al mese. Chiunque si iscrive può sia abbonarsi a profili, sia diventare creator: basterà aggiungere le informazioni di pagamento (per esempio, un conto bancario).

Il motivo sostanziale per cui OnlyFans è diverso dagli altri social è la possibilità di pubblicare contenuti che altrove non troverebbero spazio: per esempio le foto di nudo o i contenuti a contenuto sessuale esplicito, che altrove sono vietati. È proprio questa possibilità ad aver attratto, nel corso degli anni, migliaia di creator del mondo del porno. Un vero e proprio boom ci fu durante il lockdown quando attori e attrici del mondo dell’hard, si sono ritrovati improvvisamente chiusi in casa, senza poter lavorare. E così hanno deciso di riversare i loro contenuti su OnlyFans, continuando a guadagnare in modo sicuro.

Qualche tempo fa nel corso della trasmissione “Belve”, in onda su Rai Due e condotta da Francesca Fagnani, è intervenuta come ospite Malena, ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” e nota star dei film per adulti. Malena ha parlato approfonditamente di OnlyFans, spiegando che in un mese riesce anche a guadagnare 10mila euro e questo capita spesso: “Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio sono arrivata a incassare 27mila euro, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro”.

