In una zona di guerra in Ucraina – sulla linea del fronte a Donetsk – è stato filmato un Ufo ovvero un oggetto non identificato misterioso che sembra immobile e sospeso a diversi metri dal suolo. Per l’esattezza il drone si trova a 104 metri di altezza ed ha inquadrato l’oggetto attivando lo zoom della telecamera termica. Anche spostando il cursore gimbal del drone l’oggetto appare sempre nella stessa posizione.

Un drone da ricognizione filma un Ufo di notte sospeso a diversi metri da terra

Non abbiamo ancora riscontri ufficiali ma di sicuro le immagini di questo video lasciano spazio ad ampi dubbi e stanno facendo il giro del web. Le immagini provengono dall’account Instagram Frontier_Conflict e da qualche giorno si stanno diffondendo sul web, riprese anche dal Daily Mail e dal Kyiv Post.

Il velivolo potrebbe essere un arma da guerra sconosciuta

Un drone da ricognizione ucraino avrebbe registrato un oggetto misterioso, descritto come un fenomeno anomalo non identificato (Uap), durante una missione notturna di sorveglianza della linea del fronte a Donetsk.

Potrebbe essere una nave o l’effetto Morgana

Il drone, un Mavic 3T termico della 406ª Brigata di Artiglieria dell’Ucraina, ha registrato immagini che mostrano un oggetto silenzioso e oblungo suscitando interrogativi. Al momento non ci sono spiegazioni definitive sulle immagini, tra le ipotesi c’è quella di una nave che sembra un velivolo ma in realtà è in mare, o di un effetto “fata Morgana”, ovvero un miraggio. Ma non ci sono sufficienti elementi per stabilire l’esatta posizione del drone.

Le stranezze che non tornano sul drone Mavic 3T

Il Daily Mail riporta il parere tecnico del costruttore del drone, secondo cui sul display è visibile “un messaggio di errore”, ma che non fornisce valutazioni su quanto ripreso. In una successiva intervista al Daily Mail, il pilota del drone conferma l’avvistamento e il comportamento anomalo dell’oggetto, che viene descritto come “rimasto immobile”, e “apparso molto più caldo dei suoi dintorni nella visione termica della telecamera”.

