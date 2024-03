Si chiama Magura V5 il drone marino lanciato dalla Direzione dell’intelligence ucraina (Gur) che nella scorsa notte nelle acque della Crimea ha affondato il pattugliatore russo ‘Sergiy Kotov’ colpendolo ai due lati della poppa. La missione si è svolta in collaborazione con la Marina militare e con il supporto del ministero della Trasformazione digitale, ha preceduto l’abbattimento della Ivan Khurs e seguito quello delle due navi da sbarco Akula e Serna e della nave missile Ivanovets.

Il nome del drone è l’acronimo di Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Era stato presentato alla fiera internazionale della difesa International Defense Industry Fair ucraina (IDEF 2023). Utilizzato in missioni di combattimento, protezione marina, ricerca. salvataggio e perlustrazione.

Il drone – così come svelato dagli sviluppatori – è stato però progettato per puntare le navi militari in mare. Il pattugliamento continuo non è la nostra strategia. Operiamo con precisione. La nostra attenzione è rivolta esclusivamente alle navi vantando un design più piccolo, veloce e agile rispetto alle controparti:«Abbiamo optato per il rilevamento e la distruzione delle navi».

Secondo le comunicazioni emanate dalle Forze Armate Ucraine, si stima che circa un terzo della flotta da combattimento russa nel Mar Nero sia stato compromesso, con navi danneggiate o distrutte durante il corso del conflitto. Questo traguardo comprende, tra le altre, la perdita di 24 navi da guerra e di un sottomarino.

Le caratteristiche del drone

Per cogliere appieno la portata impressionante del drone Magura V5, è essenziale sottolineare la sua capacità di trasportare un carico esplosivo massiccio, pari a 320 kg. È proprio grazie a questo sofisticato drone marittimo, un Magura utilizzato con maestria dalle forze armate ucraine, che è stato possibile affondare una nave da sbarco russa nel cuore del Mar Nero. Al momento, la Russia deve ancora confermare ufficialmente l’accaduto, lasciando aperto un margine di speculazione e mistero.

Gli attributi tecnici del drone Magura V5 aggiungono ulteriori strati di complessità al suo profilo. Con una lunghezza di 5,5 metri, una larghezza di 1,5 metri e un’altezza sopra la linea di galleggiamento di soli 0,5 metri, il Magura si presenta come un mezzo agile e stealth. La sua velocità di crociera di 22 nodi, con un picco massimo di 42 nodi, conferisce al drone una capacità di movimento rapida e versatile. Il raggio d’azione di circa 833 chilometri, affiancato da un’autonomia di 450 miglia nautiche (circa 833 km), sottolinea la sua capacità di operare a distanze considerevoli.

La nave affondata

La nave affondata, ‘Sergiy Kotov’ è un’imbarcazione varata nel 2021 al costo di circa 65 milioni di dollari, come riporta Ukrainska Pravda. Era tra le più moderne della Marina russa, e aveva un equipaggio di 28 persone con un’autonomia di navigazione fino a 60 giorni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco