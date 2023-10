Riuscirà il PiS a mantenere la maggioranza? La diretta delle elezioni in Polonia di BiDiMedia. Dalle 7 alle 21 di domenica 15 ottobre 29 milioni di aventi diritto chiamati a eleggere il nuovo parlamento di Varsavia. Un voto chiave non solo per il paese dell’est ma anche per l’Unione Europea, visti i continui attriti tra l’attuale leadership polacca e le istituzioni comunitarie

In video Fabio Sottili e Francesco Tempera, Esperti esteri BiDiMedia, e Francesco Luchetta, Redazione BiDiMedia

