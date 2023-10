Un elicottero civile è precipitato al confine tra Liguria e Toscana, nella zona collinare di Carrara. Nell’impatto il velivolo ha preso fuoco a Fontia. I soccorsi sono giunti immediatamente, insieme a polizia e carabinieri, ma per la pilota non c’è stato niente da fare. La giovane, 28 anni, originaria dell’Emilia Romagna era alla guida dell’elicottero quando ha cominciato a perdere quota, fino allo schianto. È l’unica vittima, nel velivolo non era presente nessun altro.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato l’elicottero a cadere, ora sono in corso gli accertamenti per capire se l’allerta meteo e il maltempo abbiano influito. Il mezzo era un Ecureuil B3, un elicottero leggero monomotore, partito dall’aeroporto dell’isola d’Elba e diretto all’aeroporto di Sondrio.

Redazione

