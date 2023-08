Grave incidente stradale lungo l’autostrada A4, in direzione di Trieste, che ha coinvolto un pullman e un camion. Le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco indicano la presenza di vittime e diversi feriti.

Il drammatico evento ha avuto luogo tra lo svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro, portando alla chiusura del tratto autostradale al fine di permettere l’intervento dei soccorritori.

Lo scontro tra la corriera e il mezzo pesante è avvenuto alle 19:30 in una sezione a tre corsie dell’autostrada A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste. La collisione è avvenuta precisamente nel territorio del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471, in Friuli Venezia Giulia.

Per agevolare l’arrivo delle squadre di soccorso, Autostrade Alto Adriatico ha prescritto l’uscita obbligatoria a Latisana per i veicoli provenienti da Venezia. Attualmente, sul luogo dell’incidente stanno operando le squadre del 118, i vigili del fuoco, il personale della Concessionaria autostradale, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.

