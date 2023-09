Un aereo delle Frecce Tricolori è caduto durante la fase di decollo presso l’aeroporto di Caselle a Torino, durante le prove per lo spettacolo programmato domani in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare. Il Pony 4, era ancora in decollo quando, probabilmente a causa dell’impatto con uno stormo di uccelli, ha perso il controllo. Il pilota, il Maggiore Oscar Del Do’, 35 anni, è riuscito a lanciarsi con il paracadute prima dello schianto.

Nell’incidente è però rimasta coinvolta un‘intera famiglia che si trovava a bordo di una macchina colpita dall’esplosione e completamente ribaltata, avvolta dalle fiamme e carbonizzata. L’impatto e il fuoco hanno causato la morte di una bambina di cinque anni.

Il fratellino, di 9 anni, è stato trasferito al Regina Margherita con ustioni di secondo grado su circa il 15% del corpo. All’arrivo era cosciente. Ustioni anche per la madre (41 anni, sul 13% del corpo, soprattutto sotto il braccio) in codice giallo al Cto. Stessa sorte per il padre (49 anni, ricoverato con il 4% di ustioni sul corpo, localizzate soprattutto sul palmo della mano) e per il pilota, trasferiti in codice giallo al San Giovanni Bosco.

