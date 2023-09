Terribile incidente presso l’aeroporto di Caselle a Torino, dove un aereo delle Frecce Tricolori, Pony 4, si è schiantato a terra durante la fase di decollo mentre erano in corso le prove generali per lo spettacolo programmato domani in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare.

Il pilota, il Maggiore Oscar Del Do’, è riuscito a salvarsi lanciandosi con il paracadute, riportando ustioni sul corpo e venendo trasportato in codice giallo in ospedale.

“L’incendio sviluppatosi a seguito dell’impatto del velivolo al suolo ha purtroppo coinvolto un’autovettura in transito sulla perimetrale dell’aeroporto con quattro persone a bordo, causando il decesso di una bimba ed il ferimento degli altri tre occupanti del mezzo”, specifica una nota dell’Aeronautica.

Si tratta di una famiglia composta dai due genitori e i loro due bambini di 5 e 9 anni. La vettura (in foto), completamente carbonizzata, è stata sollevata e ribaltata dall’esplosione, i due genitori sono riusciti ad uscire con ferite e ustioni portando in salvo il figlio più grande, di 9 anni. Le alte fiamme hanno impedito il salvataggio della piccola.

Redazione

Luca Frasacco