Il velivolo Pony 4 era appena decollato assieme alla formazione per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, durante le prove per lo spettacolo programmato domani in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare, quando per motivi ancora da accertare, ma probabilmente riconducibili ad un “Bird strike”, uno scontro con un stormo di uccelli, ha perso quota ed è precipitato al suolo.

È stata questa la dinamica del terribile incidente aereo di Torino, aeroporto Caselle. Il pilota, Maggiore Oscar Del Do’, immediatamente prima dell’impatto, è riuscito ad eseguire la manovra di eiezione, riuscendo a lanciarsi con il paracadute. Il Pony 4 si è schiantato a terra, venendo inghiottito dalle fiamme (in foto il velivolo carbonizzato) causando una forte esplosione, a seguito della quale una macchina nelle vicinanze è saltata in area ribaltandosi.

A bordo della vettura, una famiglia composta da due genitori, e due bambini. Il più grande, 9 anni, è riuscito a salvarsi assieme ai genitori, con lievi ustioni sul corpo. Per la sorellina, una bimba di 5 anni, non c’è stato invece niente da fare: le fiamme ne hanno impedito il salvataggio.

