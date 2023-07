Una serata finita male, con un grosso spavento: ad Eraclea, nelle vicinanze di Venezia, lunedì, poco prima delle 22, un trenino turistico ha perso l’equilibrio e si è ribaltato in strada. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che si sono recati in via Livenzuola, dove è avvenuto l’incidente.

Un vagone del mezzo si è rovesciato a terra, per cause ancora poco chiare. Si tratta del trenino aperto che trasporta i turisti per un giro della località balneare, arrivando anche nelle vicine Caorle e Porto Santa Margherita.

Ma all’improvviso il piccol convoglio si è sbilanciato ed è in parte finito sull’asfalto. Un vagone in particolare, i cui passeggeri sono stati sbalzati fuori dal trenino, ha subito i maggiori danni. Le cause sono in corso di accertamento e si stanno raccogliendo testimonianze.

In tutto 14 passeggeri feriti: si tratta di genitori e bambini che erano a bordo. Nessuno fortunatamente è in condizioni serie. Il personale locale del Suem 118 ha prontamente soccorso i turisti che sono stati trasferiti al pronto soccorso.

