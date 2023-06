Feriti gravi e altri in modo lieve il bilancio del crollo parziale di un palazzo a Parigi in seguito a una fuga di gas e alla successiva esplosione. L’incendio è avvenuto poco dopo le 17 in un edificio a rue Saint-Jacques nel quinto arrondissement della capitale francese, vicino il Pantheon. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l’esplosione avrebbe coinvolto l’Accademia americana di Parigi, presente nell’edificio in questione. Non è al momento chiaro il numero di persone presenti nell’edificio al momento dell’esplosione.

La prefettura di Parigi, spiegando che “al momento nessuna causa dell’esplosione è accertata”, ha fornito un primo bilancio dei feriti: sono almeno 16, di cui 7 in condizioni molto gravi. “Le operazioni sono ancora in corso” ha spiegato il prefetto Laurent Nunez nel corso di un punto stampa sull’esplosione nel quinto arrondissement. Ricerche sono in corso “sotto le macerie” parlando di un bilancio dei feriti che potrebbe cambiare a breve. “L’esplosione ha determinato immediatamente un incendio, di cui si occupano i pompieri di Parigi. Due edifici adiacenti sono stati evacuati dopo essere stati destabilizzati dall’esplosione. I vetri sono esplosi”.

I vigili del fuoco hanno isolato tutto il quartiere dove si trova l’edificio crollato. L’intera zona è transennata e c’è un via vai di ambulanze. Sul posto poliziotti e militari dell’esercito. Una ragazza che si trovava in zona al momento dell’esplosione ha raccontato a Bfm Tv: “Non ho mai sentito niente di più forte”, ha detto, aggiungendo di aver sentito “un forte odore di gas” nella zona.

Le fiamme hanno avvolto almeno un palazzo dal quale si è levata una alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. La facciata del palazzo sarebbe crollata lasciando sotto le macerie almeno quattro feriti gravi. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha pubblicato su Twitter l’appello a lasciare libera l’area per permettere ai soccorritori di intervenire. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, è arrivata sul posto.

