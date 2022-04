Venerdì ad alta tensione tra Fabrizio Corona e Nina Moric con l’ex re dei paparazzi che ha violato gli arresti domiciliari (dove, per ragioni di salute, sta scontando una condanna definitiva), presentandosi a casa dell’ex moglie per accusarla della scomparsa di una ingente quantità di denaro. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la lite è avvenuta in un appartamento nella zona della Fondazione Prada dove vive la modella e dove l’ex re dei paparazzi è arrivato nella serata di venerdì 29 aprile.

Da una parte la richiesta dei soldi “spariti”. Dall’altra la telefonata al 112 di Nina Moric. In mezzo la porta dell’abitazione della donna rimasta chiusa. Anche Corona, consapevole dell’evasione dagli arresti domiciliari, ha chiamato i carabinieri per denunciare il presunto furto subito. All’arrivo dei militari è stato appurato che tra l’ex coppia non c’è stata alcuna violenza fisica. Solo insulti, offese e accuse con i carabinieri che hanno spiegato a Corona la possibilità di denunciare il presunto furto subito. Dal canto suo, Nina Moric, anche davanti ai militari, ha continuato a negare tutto, spiegando di non essere stata lei a far sparire i soldi dall’abitazione dell’ex marito. Placati gli animi, Corona è stato denunciato a piede libero per evasione dagli arresti domiciliari.

Nei giorni scorsi la procura di Milano ha avviato una nuova indagine nei confronti di Corona. L’ex paparazzo è indagato per tentata estorsione e tentata truffa ai danni di una donna che lo ha denunciato in seguito a un, presunto, ricatto legato alla pubblicazione di un video intimo che li ritraeva insieme.

“Fabrizio ha consegnato ai carabinieri i video e le chat tra loro” ha spiegato Ivano Chiesa, legale di Corona. “Non ha niente da nascondere e ci sono dei testimoni. Aspetto – ha aggiunto – che venga convocato dalla Procura, così magari evitiamo subito un altro processo ciclopico dall’esito scontato. Nove volte su dieci quando ci sono diatribe civili ci sono anche denunce penali e questa è una bufala”.

Stando alla versione della donna, che si era rivolta a Corona per dei servizi editoriali e pubblicitari su un libro che voleva pubblicare, tra i due ci sarebbe stato un diverbio sull’attività di sponsorizzazione del libro che ha portato all’apertura di un causa civile. In questa occasione che Corona avrebbe tirato fuori il loro rapporto personale, compreso il video che proverebbe la relazione sentimentale.

