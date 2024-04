“Felicità contro mafia” è il progetto che l’avvocato Angelo Lucarella ha iniziato nel 2024 con alcune Scuole superiori pugliesi partendo dal Salento pochi mesi fa.”Parlare di felicità come antidoto alla vita mafiosa può essere un grande incontro emotivo, culturale e sociologico per le nuove generazioni, ma anche per altre.

Si tratta di un percorso che muove i passi dal senso etimologico della parola e del come puntare alla felicità in senso individuale e comunitario, passando per la storia dell’Unità d’Italia, fino a giungere alla contemporaneità della dimensione costituzionale della nostra realtà sociale”. E’ quanto dichiara Lucarella, docente dell’Università di Napoli Federico II, già vice presidente della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico ed esperto giurista invitato dal World Justice Project (sostenuto dalla Commissione Europea) per il 2024.L’Università dell’età libera di Martina Franca (Ta), presieduta dalla Dott.ssa Ely Spalluto, ospiterà la prossima lezione itinerante il 22 aprile 2024 alle ore 17:30.

Redazione