Ventisei cittadini italiani, fermati a bordo della Flotilla, sono in procinto di rientrare da Israele con un volo charter. Si tratta del primo gruppo ad essere rimpatriato secondo quanto riferito questa mattina dal ministero degli Esteri: i connazionali sono già stati trasferiti in una base militare, da cui partiranno alla volta di Istanbul. “Li abbiamo inseriti in un volo per la Turchia. Sono già stati trasferiti da Ketziot in una base aerea”, fa sapere il vicepremier Antonio Tajani su X, mentre restano invece in attesa altri 15 italiani, che non hanno accettato di firmare il foglio di via: per loro sarà necessario seguire l’iter giudiziario di espulsione, procedura più complessa e dai tempi lunghi. La Farnesina, come comunicato ieri, ha comunque incaricato l’ambasciata italiana di sollecitare immediatamente condizioni di detenzione più dignitose per chi è ancora trattenuto sul territorio israeliano.

In aggiornamento

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco