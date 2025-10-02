Dopo settimane di navigazioni e appelli inascoltati, la Global Samud Flotilla è entrata nella zona rossa a poche decine di miglia dalla Striscia di Gaza ed è scattato l’abbordaggio da parte della marina militare israeliana. Le operazioni sono iniziate poco prima delle 19.30 di mercoledì 1 ottobre e sono proseguite per ore, tirando fino a tarda notte.

Mentre parte degli attivisti, che hanno sfidato il blocco navale israeliano con 40 barche provenienti da oltre 40 Paesi e con a bordo decine di persone e o200 tonnellate di aiuti umanitari, sono contestualmente scattate le proteste in molte città d’Europa, Italia comprese. Tensioni nelle principali città del Paese: dal blocco nella stazione Centrale di Napoli a quello di Milano, passando per le circa 10mila persone che hanno sfilato per le strade di Roma intonando “Israele stato terrorista”. Si sono registrati momenti di tensione con la polizia ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza. I sindacati hanno annunciato lo sciopero per venerdì 3 ottobre.

“Non capisco perché per protestare si debbano bloccare porti, stazioni e aeroporti, non serve ad aiutare, non porta alcun beneficio” ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Porta a Porta, su Rai 1. Presidi e sit-in anche Bari, Palermo, Firenze, Livorno, Novara, Siena. A Bologna migliaia di persone in corteo hanno chiesto le dimissioni del governo Meloni davanti alla Prefettura e a Genova l’Usb ha chiamato a raccolta gli attivisti con lo slogan ‘Blocchiamo il porto”.

Gli aggiornamenti in tempo reale

Chi sono gli italiani fermati da Israele Ecco chi sono alcuni degli italiani fermati dalle forze israeliane e su quali barche si trovavano. – ALL INN – Pietro Queirolo Palmas, Antonio La Piccirella e Simone Zambrin. – AURORA – Federico Frasca, Gonzalo Di Pretoro, Irene Soldati, Marco Orefice e Sara Masi – HIO – Lorenzo D’Agostino – JANNOT III – Andrea Sebastiano Tribulato – KARMA – Annalisa Corrado (eurodeputata Pd), Arturo Scotto (deputato del Pd), Margherita Cioppi, Michele Saponara, Paolo Romano, Saverio Tommasi e Romano Notarianni. – MORGANA – Barbara Schiavulli, Benedetta Scuderi (europarlamentare Europa Verde), Carlo Alberto Biasoli e Jose Nivoi. – OTARIA – Adriano Veneziani, Alessandro Mantovani, Cesare Tofani, Dario Crippa, Giorgio Patti e Manuel Pietrangeli. – SEULLE – Fabrizio De Luca, Paolo De Montis, Ruggero Zeni e Silvia Severini. – SIRIUS – Nicolas Calabrese A cura di Redazione

Tajani: "Da venerdì potrebbero rientrare primi italiani" “Già da venerdì potrebbero avvenire le prime partenze, soprattutto per chi accetterà di lasciare volontariamente Israele. Per chi rifiuterà l’espulsione immediata, sarà necessario attendere il provvedimento di respingimento dell’Autorità giudiziaria israeliana, che potrebbe richiedere 48-72 ore”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso delle sue comunicazioni alla Camera su Gaza. A cura di Redazione

19 imbarcazioni intercettate, fermati 30 italiani. 23 barche verso Gaza Sale a 19 il numero delle imbarcazione intercettate da Israele, fermati anche 30 italiani tra cui l’eurodeputata Avs Scuderi. Su 44 barche della missione, 23 risultano tuttora in navigazione verso la Striscia di Gaza. A cura di Redazione

Il bilancio delle imbarcazioni fermate Al momento, quando abbiamo da poco superato le due di notte, le imbarcazioni intercettate dalla marina israeliana sono 13: tra queste Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Huga, Sirius, Spectre e Yulara. Le altre starebbero procedendo verso Gaza. Tra le barche bloccate da Israele anche quella con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg. “E’ sana e salva e sta per essere portata in Israele” fa sapere il Ministero degli Esteri israeliano che ha diffuso sui social un video in cui Greta Thunberg è seduta con vicino un soldato israeliano. Gli attivisti verranno arrestati ed espulsi entro due giorni. Le barche confiscate. “Ancora non sappiamo” dove sono adesso i parlamentari italiani, “non so se sono già stati sbarcati dalle navi della Flotilla per salire sulle navi israeliane” ha invece spiegato vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a ‘Porta a Porta’, su Rai 1. “In tarda mattinata – rileva Tajani – sapremo tutto quando arriveranno, siccome non ci sono problemi segnalati e tutto si sta svolgendo con grande calma, sia da parte israeliana sia da parte degli equipaggi della Flotilla”. I parlamentari in questione sono le eurodeputate Annalisa Corrado (PD) e Benedetta Scuderi (EV), il deputato Arturo Scotto (PD), il senatore Marco Croatti (M5S). “Ci sono ancora almeno 32 imbarcazioni” della Global Sumud Flotilla in navigazione verso la Striscia di Gaza dopo che le forze israeliane hanno cominciato a intercettare la flottiglia, composta da 44 barche. Lo ha riferito sui propri account social uno degli attivisti, il cittadino americano Greg Stocker, precisando che “ci sono ancora 60 miglia nautiche dalla costa di Gaza, ossia dalle 9 alle 12 ore”. A cura di Redazione

Flotilla: "Idranti contro nostre barche" La Marina israeliana “sta usando aggressioni attive contro la Global Sumud Flotilla. La nave Florida è stata deliberatamente speronata in mare”. Lo riferisce la Global Sumud Flotilla su Telegram. Le barche “Yulara, Meteque e altre sono state prese di mira con idranti. Questi attacchi illegali contro navi umanitarie disarmate costituiscono un crimine di guerra. Tutti i passeggeri a bordo sono illesi”, aggiungono gli attivisti. A cura di Redazione

Global Flotilla: "Tutti illesi" La Global Sumud Flotilla ha denunciato l'”aggressione” da parte delle forze israeliane intervenute per bloccare la navigazione delle 44 imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza, rassicurando che “tutti i passeggeri a bordo sono illesi”.

“L’imbarcazione Florida è stata deliberatamente speronata in mare. Yulara, Meteque e altre sono state prese di mira con cannoni ad acqua”, ha scritto sui propri account social, pubblicando i filmati. “Questi attacchi illegali contro navi umanitarie non armate rappresentano un crimine di guerra”, ha rimarcato la Global Flotilla. A cura di Redazione

32 imbarcazioni arriveranno in mattinata nella 'zona rossa' “Ci sono ancora almeno 32 imbarcazioni” della Global Sumud Flotilla in navigazione verso la Striscia di Gaza dopo che le forze israeliane hanno cominciato a intercettare la flottiglia, composta da 44 barche. Lo ha riferito sui propri account social uno degli attivisti, il cittadino americano Greg Stocker, precisando che “ci sono ancora 60 miglia nautiche dalla costa di Gaza, ossia dalle 9 alle 12 ore”. A cura di Redazione