Gli allarmi bomba degli ultimi giorni hanno gettato il panico in tutta la Francia con le immagini di centinai di visitatori in fuga dal Louvre e da Versailles. In 48 ore gli agenti hanno fermato 18 persone ritenute responsabili nell’ambito dell’inchiesta sui falsi allarmi bomba. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ricordando le decine di aeroporti bloccati, i voli cancellati e ritardi, i musei chiusi e la Reggia di Versailles costretta a evacuare i visitatori per il quarto giorno. “Si tratta – ha detto il ministro – essenzialmente di minorenni”.

Ma resta comunque alta l’allerta terrorismo che ha spinto la Paramount Global a cancellare gli Mtv European Music Awards (Ema) di Parigi, citando come causa la “instabilità degli eventi mondiali”. L’evento si sarebbe dovuto svolgere il 5 novembre al Paris Nord Villepinte. “Non andrà avanti a causa dell’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente”, sottolinea Deadline. Nel 2022 a vincere l’ambito premio è stata Taylor Swift.

Le nomination La premiazione era originariamente prevista per il 5 novembre con le esibizioni, tra gli altri, di Reneé Rapp, Sabrina Carpenter, David Guetta, Kid Laroi e Jung Kook della band K-pop BTS. Taylor Swift è stata l’artista più nominata (sette nomination), seguita da Olivia Rodrigo e Sza (sei). I Maneskin, così come Doja Cat, Miley Cyrus e Nicki Minaj, hanno ottenuto quattro nomination ciascuno.

“Data la instabilità degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non andare avanti con gli Mtv Ema per estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per dare vita allo spettacolo. Mentre vediamo gli eventi devastanti a Israele e Gaza non ci sembra un momento per una festa globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto. Non vediamo l’ora di ospitare di nuovo i premi Mtv Ema nel novembre 2024.”, ha detto un portavoce della Paramount.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo