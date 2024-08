A Milano, un tragico incidente stradale ha visto un furgone investire quattro persone in via Boccaccio, all’incrocio con piazza Giovine Italia, causando la morte di un trentenne. Il responsabile del sinistro è un uomo di 55 anni, risultato positivo all’alcol test preliminare effettuato dalla polizia municipale. Il furgone ha sbandato, finendo sul marciapiede e abbattendo un semaforo. Quattro pedoni sono stati travolti, due in modo diretto.

Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche; i soccorritori del 118 lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. Nonostante il rapido trasporto al pronto soccorso del Niguarda, il giovane è deceduto nella shock room.I tre feriti non gravi comprendono un ragazzo di 21 anni, trasportato in codice giallo con trauma cranico e lesioni al volto, alla gamba e al braccio, e una giovane della stessa età con un trauma minore alla gamba. Il quarto pedone, un uomo di 50 anni, non ha necessitato di ricovero.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco