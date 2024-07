Il rogo è scoppiato nella notte, attorno alle 2:30, al settimo piano di un edificio situato nel quartiere di Moulins, nella periferia di Nizza. In totale sono sette persone, tra cui “tre bambini piccoli”, ad essere morte nell’incidente.

Incendio Nizza, la pista per incendio doloso

Secondo l’emittente BFM TV, le vittime avevano 5, 7 e 10 anni. Gli altri quattro sono un adolescente, due donne e un uomo. Una delle vittime ha perso la vita lanciandosi dalla finestra nel tentativo di sfuggire alle fiamme. Ora il pubblico ministero di Nizza ha dichiarato che si segue la “pista criminale” e ha avviato un’indagine per “incendio doloso”.

35 persone portate in salvo

Tra i feriti, uno è in condizioni molto gravi e due sono in condizioni critiche. Complessivamente, i vigili del fuoco intervenuti durante la notte hanno tratto in salvo 35 persone, come riportato da Le Figaro. Il comune di Nizza ha istituito un’unità di crisi presso la sala Nikaia, vicino al luogo dell’incendio, per accogliere le famiglie evacuate dall’edificio colpito. “Saranno collocate in altre abitazioni”, ha assicurato la vicesindaca Anne Ramos su BFM TV, in quella che il ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, ha descritto l’accaduto come una “terribile tragedia”.

Incendie à Nice : sept personnes décédés dont trois enfants et un adolescent#BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/iDMEsYYkNF — TF1Info (@TF1Info) July 18, 2024

Redazione

Luca Frasacco