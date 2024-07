L’aggressore, armato di coltello, correva per la strada ferendo chiunque incontrasse. Sono i testimoni a riportare e a ripercorrere l’attacco che si è verificato nei pressi di un campo estivo per bambini dai 3 agli 11 anni, nel The Hart, un centro di assistenza alla gravidanza dove si stava svolgendo un workshop di yoga e danza sulle canzoni di Taylor Swift. Uno spietato agguato che così come confermato dalla polizia locale ha portato alla morte di due bambini, con 9 rimasti feriti.

La testimonianza

Un negoziante della zona ha detto per primo di aver visto sette-dieci bambini fuggire dall’edificio sanguinanti. “Sono stati colpiti al collo, alla schiena, al petto, ovunque”, ha detto, indicando le zone colpite. “Erano tutti intorno ai 10 anni. Uno di loro era gravemente ferito”. La polizia ha dichiarato che il caso non è trattato come terrorismo e che non ci sono altri sospetti ricercati in relazione all’incidente.

Arrestato l’aggressore

L’aggressore è un ragazzo di 17 anni, originario di Banks, che è stato arrestato dopo aver ferito otto bambine in una zona residenziale di Southport, città a nord di Liverpool. Il giovane è ora sotto custodia e sarà interrogato. Gli agenti della Merseyside Police sono intervenuti massicciamente in una proprietà di Hart Street intorno alle 12 locali (le 13 in Italia) insieme alle ambulanze che hanno soccorso le vittime, trasportandole in vari ospedali, compreso un ospedale pediatrico. Le autorità hanno rassicurato il pubblico affermando che, dopo l’arresto, “non vi è alcuna minaccia per la sicurezza pubblica”. Il primo ministro Keir Starmer ha definito l’attacco “orrendo e profondamente scioccante”. “I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti. Vorrei ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida risposta”, ha scritto in un messaggio sui social.

