Dall’uscita del fuorionda di Diario del giorno, l’obiettivo di Francesca Fagnani era quello di portare Andrea Giambruno sullo sgabello di Belve. La sua ex compagna, Giorgia Meloni era già stata ospite della trasmissione ben prima di diventare premier, ma per un’intervista pubblica – soprattutto per tornare sulla gaffe mandata in onda da Striscia la Notizia – ci sarà ancora da aspettare.

Il ritorno sui dialoghi sessisti

Nonostante la richiesta di Rai 2 infatti, Mediaset ha scelto di non firmare la liberatoria per la rete concorrente. Le motivazioni sarebbero esclusivamente relative a rapporti di mercato, in più – come riporta Il Fatto Quotidiano – i vertici dell’azienda temono un inevitabile ritorno sugli audio sessisti. Nel video mandato in onda nell’ottobre dello scorso anno a Striscia, Giambruno esordiva in un monologo che imbarazzò la rete. “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”, replicava una voce femminile: “L’hai già fatto”. “Tu sei fidanzata?”, chiedeva il giornalista. “Sì, gliel’hai già chiesto stamattina Andrea”, ribatteva la stessa donna. Poi lo show: “Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. E ancora: “Come amore? Sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome”.

Lo show dell’ex first-gentleman proseguiva: “Ascolta – si sentiva ancora parlare Giambruno -, ti volevo dire una cosa, tu entrerai a far parte del nostro gruppo?. Si sco..”. Poi il compagno di Meloni si rivolgeva ad un’altra persona. “Le ho detto: ‘vuoi entrare nel nostro gruppo?’. ‘Sì mi piacerebbe’. ‘Devi fare le foursome con noi’.

Giambruno a Belve. Il no di Mediaset e la buonuscita

Un ‘no’ all’intervista arrivato nonostante il placet del Presidente del Consiglio. Lo stesso giornale inoltre, ricorda di una trattativa di Giambruno per lasciare il Biscione. Il conduttore infatti è in fase di accordo per una buonuscita per accelerare l’inserimento in una nuova televisione.

