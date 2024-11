La scena passionale tra Riccardo Scamarcio e Monica Bellucci in Manuale d’Amore 2, è diventata immediatamente un cult. Una lunga giornata sul set che l’attore continua a ricordare nelle sue interviste, l’ultima delle quali sullo sgabello di Francesca Fagnani a ‘Belve’.

Riccardo Scamarcio e Monica Bellucci in Manuale d’Amore 2

Quando la giornalista lo ha interrogato su quel lontano 2007 ha iniziato a ricordagli il commento di Monica Bellucci, che ha definito quella scena come la più “erotica che abbia mai interpretato”. Scamarcio, quasi costretto a confessare, in imbarazzo ha detto di poter ricambiare: “Ci mancherebbe”, ma ammette di essersi attirato addosso l’odio di tanti uomini.

“È stata un’esperienza ‘morbida’”, commenta stranamente Scamarcio che interpretava un paziente su sedia a rotelle innamoratosi della sua infermiera. Per poi raccontare come sia “stato difficile rimanere passivo”. “Siamo fatti di carne ed ossa, uno può avere anche delle reazioni involontarie!”.

Riccardo Scamarcio, sette ore per girare la scena

Per registrare il take migliore ci sono volute sette ore, una scena durata fino alle quattro di notte: “Sette ore a fingere un amplesso, uno ad un certo punto si stanca”.

Continuando a parlare della sua carriera, Scamarcio ha poi espresso il suo dispiacere per non aver ricevuto premi importanti. La ‘colpa’ a suo avviso sarebbe anche quella di aver “pestato troppi piedi tra produttori e registi”, che gli avrebbe fatto perdere la buona opportunità. “Quando è successo, sono andato a lavorare all’estero e ho fatto calmare le acque“. In amore invece è da qualche tempo vicino a Benedetta Porcaroli, 19 anni più giovane. Il loro rapporto – interrotto per un breve periodo – è ripreso recentemente. “Sono innamorato”, ha confessato a Belve.

