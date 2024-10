Giornalisti Rai aggrediti in Libano, l’autista che li accompagnava ha un infarto e muore. E’ quanto denuncia il Tg3 nell’edizione delle 12 riportando il racconto della giornalista e inviata Lucia Goracci che ricostruisce quanto accaduto. La troupe del Tg3, composta da Goracci, dall’operatore Marco Nicois, dalla fixer e dall’autista locale e interprete Ahmad, è stata aggredita a Sidone, nel sud del Paese dei cedri, prima da un uomo armato di una pietra e poi da un gruppo di persone che si sono avvicinate successivamente, iniziando a minacciare i giornalisti presenti.

Troupe Rai aggredita, il racconto di Goracci: “Segnalata presenza a Hezbollah”

Attimi concitati costati la vita all’autista dell’auto che ha avuto un malore ed è morto poco dopo nonostante il massaggio cardiaco e il trasporto in ospedale. L’uomo era già sofferente di cuore che probabilmente non ha retto durante i momenti concitati.

Goracci spiega che si trovavano su un luogo bombardato due giorni fa e, durante le riprese “senza problemi, la gente ci parlava”, la fixer (figura professionale che accompagna e guida i giornalisti) ha anche segnalato la presenza della troupe agli uomini di Hezbollah per effettuare il servizio senza particolari problemi di rappresaglie. E invece poco dopo è scattata l’aggressione al cameraman Marco Nicois (“un uomo ha tentato di strappargli la telecamera, c’era chi lo tratteneva e chi lo aizzava” racconta Goracci).

Poi “ci siamo allontanati in auto in fretta, siamo andati via veloci” – prosegue – ma c’era un uomo “che si stava inseguendo e quando il nostro autista si è fermato a un distributore ci è venuto addosso: ha strappato le chiavi, ha tentato di rompere la telecamere di Marco provando ad entrare attraverso i finestrini aperti mentre nessuno ci veniva in auto. Quando poi l’autista ha tentato di convincerlo a ridargli le chiavi, si è accasciato a terra, è mancato, è caduto. Siamo corsi in ospedale, noi in auto dietro l’ambulanza” ma “ci hanno detto che era morto dopo lunghi tentativi di rianimarlo”.

Le lacrime della giornalista: “Autista lavorava con Rai da anni”

In lacrime, la giornalista ricorda l’autista ricorda Ahmad, “un uomo buono, pacato, deciso che lavorava presso l’ufficio di Beirut della Rai di Gerusalemme da anni. Non abbiamo parole per descriverne la profondità umana e la dolcezza”.

Ciro Cuozzo