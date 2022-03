E’ scoppiata in lacrime mentre traduceva le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre in conferenza stampa accusava la Russia di genocidio. L’interprete era in collegamento con rete televisiva tedesca Welt quando non è riuscita a resistere alle raccapriccianti e drammatiche parole del leader ucraino.

“Sono un interprete di conferenza, interpreto colloqui di pace di 10 ore. Ma oggi in diretta sulla tv tedesca non riuscivo a finire di interpretare Zelensky, durante le sue ultime parole sono scoppiata in lacrime. Vi amo tutti, miei compagni ucraini” ha commentato la professionista il cui video sui social è diventato virale.

Zelensky stava infatti parlando delle centinaia di morti civili provocati dall’esercito di Putin. “Quello che stanno facendo gli occupanti a Kharkiv, Okhtyrka, Kyiv, Odesa e in altre città e paesi merita un tribunale internazionale. Registriamo tutti i loro crimini” aveva detto, denunciando anche agguati contro ambulanze e mezzi di trasporto pubblico.

Poi il passaggio che fatto commuovere l’interprete ucraina: “Gli atti criminali della Russia contro l’Ucraina sono un genocidio. Ne ho parlato con il segretario generale dell’Onu. La Russia è sulla strada del male. Il mondo deve privare la Russia dei diritti, votando al consiglio di sicurezza dell’Onus.

Ucraini, noi sappiamo cosa stiamo difendendo…”. Questa è l’ultima frase che la donna riesce a tradurre.

I’m a conference interpreter, I interprepret 10 hrs peace talks. But today live on German TV I couldn’t finish interpreting Zelensky, during his last words I broke into tears.

I love you all, my fellow Ukrainians https://t.co/uKNA9GGaM1

— Die Welt Übersetzerin (@kat67840280) February 27, 2022