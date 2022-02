Quarta notte di guerra e morte e di combattimenti in strada. Migliaia le vittime, tra cui donne e bambini, del conflitto tra Ucraina e Russia anche se per ora i dati ufficiali forniti sono approssimativi. La Russia ha continuato a bombardare la capitale Kiev, colpendo anche un ospedale pediatrico destinato a bambini oncologici (un piccolo è morto altri due feriti), avanzando soprattutto nel sud-est del Paese dove ha “completamente” assediato le città di Kherson (sud) e Berdyansk (sudest). Le truppe russe sono entrante anche a Kharkiv, seconda città più grande del Paese, dove sono in corso scontri in strada, e sono a pochi chilometri dalla città di Dnipro, la terza dell’Ucraina, dove intanto i cittadini preparano molotov.

Ma l’esercito ucraino resiste, respinge gli attacchi nelle capitale alimentando la “frustrazione” di Mosca e continua a tenere testa al rivale russo, ben più attrezzato, in attesa dell’arrivo di ulteriori armi da Germania, Francia e da altri Paesi. Sono almeno 37.000 i volontari arruolati nella ‘difesa territoriale’. “72 ore di resistenza! Il mondo non ci credeva. Il mondo dubitava. Ma non ci siamo limitati a resistere, continuiamo con sicurezza a combattere contro l’occupante russo! Abbiamo mostrato al mondo: non aver paura della Russia, sii forte e respingila! Il sostegno all’Ucraina deve essere più forte! La vostra sicurezza dipende da noi!” scrive su Twitter il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov. Il presidente Usa Biden parla di terza guerra mondiale se Putin non accetta sanzioni.

LA DIRETTA –

11:04 – La mappa degli scontri in corso in Ucraina:

11:02 – COMBATTIMENTI IN CORSO A KHARKIV:

A Kharkiv, la seconda città del Paese, situata nel settore nord-orientale, nel corso di un pesante bombardamento russo, è stato distrutto un gasdotto, provocando una gigantesca esplosione e un incendio. Un missile ha colpito anche un palazzo di 9 piani, uccidendo una donna. Le truppe russe sono entrate nella notte nella città e le autorità locali questa mattina hanno invitato la popolazione a restare a riparo nei rifugi o nelle loro abitazioni. I combattimenti sono in corso.

10:30 – Sarebbero 471 i soldati ucraini catturati dalle truppe russe entrate a Kharkiv, la seconda città del Paese. È quanto riporta Interfax, citando il ministero della Difesa russo, secondo cui “i soldati avrebbero deposto le armi arrendendosi”.

10:05 – ERDOGAN PIU’ VOLTE SI E’ OFFERTO DI MEDIARE – Recep Erdogan, presidente della Turchia, si è offerto più volte di mediare tra Russia e Ucraina. E’ quanto dichiara il direttore delle comunicazioni della presidenza turca Fahrettin Altun. “Stiamo assistendo ad un’altra guerra nella nostra regione. Il nostro presidente si è offerto di mediare poiché abbiamo forti relazioni con entrambi i Paesi. Ha anche invitato gli alleati a prendere una posizione comune”, ha affermato Altun, secondo il quale la Turchia avrebbe fatto “tutto i possibile a livello diplomatico per prevenire la crisi attuale”. “Questo conflitto ci pone di fronte a due tragedie. La prima è quella umanitaria e la Turchia farà tutto il necessario al riguardo. La seconda è rappresentata dalla disinformazione”.

9:59 – Appello di Zelensky: “Cittadini del mondo venite a combattere contro criminali russi”.

Zelensky si rivolge poi ai cittadini bielorussi nella giornata in cui si vota sul referendum costituzionale sulla riforma introdotta da Aleksandr Lukashenko, il Presidente contestato nel suo Paese dalla sua rielezione nell’agosto del 2020. Un solo quesito, ‘accettate la riforma della Costituzione?’. Il presidente ucraino chiede ai vicini bielorussi di votare senza influenza: “Siamo i tuoi vicini”, dice. “Sii la Bielorussia, non la Russia”.

“Nella guerra che si sta combattendo, non siete dalla stessa parte nostra. Purtroppo”, ha detto il presidente ucraino. “Dal vostro territorio le truppe della Federazione Russa lanciano missili sull’Ucraina. I nostri bambini vengono uccisi dal vostro territorio, le nostre case vengono distrutte e stanno cercando di distruggere ogni cosa che è stata costruita nei decenni, non solo da noi, ma dai nostri padri e nonni. E tutto questo rappresenta anche un referendum de facto per voi bielorussi. Decidete chi siete. Decidete chi essere. Come guarderete negli occhi i vostri bambini, come vi guarderete negli occhi l’uno con l’altro e i vostri vicini. E i vostri vicini siamo noi. Siamo ucraini. Siate Bielorussia, non Russia! State facendo questa scelta adesso. Oggi” ha concluso.

9:25 – ZELENSKY: IN ATTO GENOCIDIO DELLA RUSSIA – In conferenza stampa, in diretta su Instagram, il presidente ucraino Zelensky parla di genocidio: “Ciò che gli occupanti fanno a Charkiv, Okhtyrcí, Kiev, Odessa e altre città e villaggi, deve attirare l’attenzione di un tribunale internazionale. Hanno mentito sul fatto che non avrebbero toccato i civili, ma dalle prime ore dell’invasione le truppe russe hanno attaccato le infrastrutture civili. Hanno deliberatamente scelto tattiche per colpire le persone e tutto ciò che rende la vita normale: elettricità, ospedali, case”. Secondo Zelensky, Mosca si sta “vendicando” e le sue truppe hanno deciso di attaccare i civili.

8:52 – RUSSIA: NEGOZIAMO A MINSK, ZELENSKY: NO IN BIELORUSSIA -La Russia sarebbe pronta a negoziare e offre come come ‘campo neutro’ Minsk, capitale della Bielorussia, paese loro alleato. Mentre il Cremlino fa sapere che una delegazione russa, tra cui rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa, è già arrivata in Bielorussia per ”iniziare i colloqui” con gli ucraini, il presidente Volodymyr Zelensky chiarisce: “I negoziati tra ucraini e i russi avrebbero potuto svolgersi a Minsk se Mosca non ci avesse attaccato dalla Bielorussia. Nelle scorse ore si era ipotizzata una negoziazione in Turchia. “Qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk. Vogliamo la pace, vogliamo incontrarci, vogliamo che la guerra finisca” ha aggiunto.

8:50 – IL MONDO A PARTE DI PUTIN: “MILITARI EROICI NELL’ASSISTERE DONBASS” – Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato l'”eroismo” delle Forze Speciali del Paese che combattono in Ucraina: “Rendo un omaggio speciale a coloro che svolgono eroicamente il loro dovere militare durante l’operazione speciale per fornire assistenza alla Repubblica popolare del Donbass in questi giorni”, ha detto Putin nel suo messaggio di saluto ai membri e ai veterani delle Forze Speciali, congratulandosi con loro per la loro professionalita’ nella Giornata delle Forze Operative Speciali.

8:30- PERDITE RUSSE SECONDO GOVERNO UCRAINO – Oltre 540 IFV – 16 aeroplani – 18 elicotteri – 102 carri armati – 504 APC – 1 sistema Buk-1 – Oltre 20 auto blindate – Oltre 3.000 uomini KIA, 200 fatti prigionieri. Queste invece le perdite comunicate ieri: 14 aeroplani, 8 elicotteri, 102 carri armati, 536 auto blindate, 15 pezzi di artiglieria, 1 sistema BUK-1. Sono 3500 i militari russi uccisi, quasi 200 quelli fatti prigionieri.

8:10 – RUSSIA: DISTRUTTI 975 OBIETTIVI – Le forze armate russe hanno distrutto 975 infrastrutture militari ucraine. È quanto riferisce il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, citato da Interfax.”Le forze armate russe hanno ormai sconfitto 975 obiettivi delle infrastrutture militari ucraine. Includono 23 strutture di comando e controllo e centri di comunicazione delle forze armate ucraine, tre postazioni radar, 31 sistemi di difesa aerea S-300, Buk M-1 e Osa, 48 localizzatori radar”, ha detto Konashenkov. Le forze russe hanno distrutto finora 223 carri armati ucraini ed hanno abbattuto due missili tattici Tochka-U delle forze armate di Kiev oltre a otto elicotteri da combattimento. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, riporta Interfax.

7:30 – KIEV RESISTE PER LA SECONDA NOTTE DI FILA – Per la seconda notte di fila si combatte nella capitale ucraina che resiste all’invasore russo. Dopo il coprifuoco scattato alle 17, sono iniziati pesanti bombardamenti con i russi che hanno colpito un deposito petrolifero a Vasylkiv, cittadina a 40 chilometri a sud di Kiev, che ha cominciato a bruciare e sprigionare fumi tossici. Ma ora si teme un disastro ambientale.

7:00 – CARRI ARMATI CECENI DISTRUTTI, “MORTO GENERALE TUSHAYEY – Un’intera colonna di 56 carri armati delle forze cecene – denominata ‘Kadyrovites’ dal nome del leader Ramzan Kadyrov – sarebbe invece stata fatta saltare in aria dagli ucraini a Hostomel, sempre vicino a Kiev. Secondo i media ucraini, l’esercito ha fatto saltare in aria uno scaglione di 56 carri armati russi dove si trovava anche il generale Magomed Tushayev, comandante del 141mo reggimento motorizzato della guardia cecena che è rimasto ucciso.

6:30 – ESPLODE GASDOTTO, MISSILE UCCIDE DONNA – A Kharkiv, la seconda città del Paese, situata nel settore nord-orientale, nel corso di un pesante bombardamento russo, è stato distrutto un gasdotto, provocando una gigantesca esplosione e un incendio. Un missile ha colpito anche un palazzo di 9 piani, uccidendo una donna. Le truppe russe sono entrate nella notte nella città e le autorità locali questa mattina hanno invitato la popolazione a restare a riparo nei rifugi o nelle loro abitazioni.

6:21 – BIMBI E DONNE TRA LE VITTIME – Le vittime civili non vengono risparmiate. Un bambino di 6 anni è morto in ospedale ieri sera dopo essere rimasto ferito nei combattimenti per strada. Altre 6 persone, inclusa una bimba di 7 anni, sono state uccise dall’artiglieria russa a Okhtyrka, nell’oblast settentrionale di Sumy. Secondo l’Onu sono almeno 64 i civili uccisi da giovedì, giorno dell’invasione, 240 i feriti, confermati ufficialmente dall’Onu che si aspetta tuttavia un bilancio ben più grave. Il governo di Kiev aveva gia’ parlato il giorno di prima di circa 200 morti.

5:22 – LE SANZIONI: SWIFT, A ORE L’ESCLUSIONE DELLA RUSSIA – Usa, Ue, Regno Unito e Canada hanno deciso nella serata di sabato 26 febbraio di alzare la posta ed escludere dal sistema di transazioni Swift alcune banche russe: una lista è in via di definizione in queste ore. L’Occidente ha previsto sanzioni anche contro la Banca centrale di Mosca e una stretta sui ‘passaporti d’oro’.

BIDEN PARLA DI TERZA GUERRA MONDIALE – La terza guerra mondiale come alternativa alle sanzioni. E’ quanto dichiara il presidente americano Joe Biden intervistato dal commentatore politico e podcaster Brian Tyler Cohen. “Hai davanti due opzioni: iniziare una terza guerra mondiale, entrare in guerra con la Russia, fisicamente. Oppure assicurarsi che un Paese che agisce in modo così contrario al diritto internazionale paghi un prezzo per averlo fatto”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo