Nel secondo giorno di conflitto in Ucraina, gli attacchi da parte delle truppe russe si fanno sempre più intensi e la pressione sulla capitale Kiev, che rischia di cadere in mano nemica, è sempre più forte. In mano alle forze armate a Vladimir Putin sono un aeroporto della capitale, quello di Hostomel, ma i ‘sabotatori’ di Mosca sono già penetrati nei sobborghi di Kiev. Combattimenti sono in corso già da ieri a Odessa, a Mariupol e nel Donbass. Quanto a un bilancio delle vittime, quello provvisorio comunicato da fonti ucraine parla di almeno 137 morti tra le file ucraine e 800 morti tra i russi, anche se Mosca non ha riferito suoi dati. In un drammatico messaggio rivolto alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che non ha intenzione di lasciare Kiev e il Paese, anche se a Washington l’amministrazione Biden sta lavorando ad un piano per metterlo in salvo. Da parte americana, il presidente Joe Biden ha spiegato di “non avere intenzione” al momento di parlare con la controparte russa, Putin, e che l’aggressione in Ucraina “non può restare senza risposta”.

Ore 7:20 – Il presidente ucraino Zelensky accusa le forze armate russe di aver colpito anche “obiettivi civili” e lancia l’allarme, spiegando che quella odierna sarà “la giornata più dura“.

Ore 6:30 – Missile e sirene degli allarmi antiaereo risuonano anche nella città di Leopoli, già finita sotto attacco nella giornata di giovedì. L’attacco con missile nella capitale Kiev prosegue. Ore 5:00 – Per Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri dell’Ucraina i bombardamenti in atto su Kiev da parte russa sono “terribili” e “l’ultima volta che la nostra capitale aveva visto una cosa del genere era stato nel 1941, quando era stata aggredita dalla Germania nazista“. In un messaggio postato su Twitter il ministro ha aggiunto: “Allora l’Ucraina sconfisse quel male e lo sconfiggerà ancora oggi. Fermate Putin. Isolate la Russia. Rompete tutte le relazioni. Cacciate la Russia”. Ore 4:00 – Si fanno sempre più intensi i bombardamenti sulla capitale ucraina. Kiev nella notte italiana è stata colpita “con missili da crociera o balistici”, ha spiegato un consigliere del ministero degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko.

Si tratta di una mossa delle forze armate russe per spianare la strada ad una invasione da terra dei militari.

Ore 2:40 – Secondo il segretario di Stato americano, Antony Blinken, Mosca tenterà di rovesciare il governo democraticamente eletto di Zelensky per piazzare a Kiev un governo ‘fantoccio’ vicino a Mosca. “Non c’è bisogno di intelligence per dire che è esattamente ciò che vuole il presidente Putin. Ha chiarito che vorrebbe ricostituire l’Impero Sovietico, a parte questo vorrebbe una influenza sui Paesi vicini che un tempo facevano parte del blocco sovietico”, ha detto Blinken, citato dalla Cnn

Ore 0:50 – In un drammatico discorso alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato che “le forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, io sono l’obiettivo numero 1, ma resto qui”. Dal numero uno di Kiev sono arrivate pesanti accuse all’Occidente: “Siamo stati lasciati soli a combattere contro l’Armata rossa. Chi è pronto a combattere con noi? Io non vedo nessuno”.

Quindi l’accusa all’Alleanza atlantica: “Chi è pronto a dare all’Ucraina la garanzia di un’adesione alla Nato? Tutti hanno paura. Si devono adottare immediatamente forti sanzioni economiche e finanziarie contro l’aggressore per privarlo dei mezzi per continuare l’attacco”.

Carmine Di Niro