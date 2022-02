Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha lanciato quella che ha definito “un’operazione militare speciale” in Ucraina: un attacco al via, intorno alle 4 italiane, annunciato in un discorso televisivo. L’invasione che la diplomazia stava provando a prevenire da settimane. Putin ha spiegato che l’obiettivo è “demilitarizzare ma non occupare” e “denazificare” l’Ucraina. “Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia”. La Cnn ha riferito di esplosioni vicino alla capitale Kiev e a Kharkiv, la seconda città del Paese a Nord-Est. Il ministero della Difesa ucraino ha riportato di attacchi nei porti strategici di Mariupol e Odessa. Il presidente americano Joe Biden ha definito l’attacco “non provocato e ingiustificato” aggiungendo che Putin “ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza”, e che dovrà “renderne conto” al mondo. Chiusi gli spazi aerei da Russia e Ucraina. Lunedì scorso in un discorso alla nazione in televisione Putin aveva annunciato il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche del Donbass – Regione nell’est dell’Ucraina, dal 2014 in guerra, oltre 13mila morti -, occupate dai ribelli filorusso. Il Presidente russo nella stessa occasione aveva sminuito l’indipendenza dell’Ucraina.

Ore 9:50 – Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina su istruzioni del Ministro Luigi Di Maio l’Ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergey Razov.

Ore 9:48 – Lunghe colonne di macchine in fila a Kiev, capitale ucraina, di persone che cercano di lasciare la città.

Ore 9:43 – La situazione delle Borse. Quelle europee aprono in rosso: -4,19% a Parigi, -4,39% a Francoforte, -2,55% a Londra. A Milano, Piazza Affari cede il 4,63%. La Borsa di Mosca, all’apertura delle contrattazioni ha perso quasi il 14%. Il prezzo del gas è schizzato di oltre il 40%. Il prezzo dell’alluminio ha raggiunto i massimi storici, quotazione di 3.382,50 dollari per tonnellata.

Ore 9:10 – Lo Stato Maggiore ucraino ha smentito uno sbarco di truppe russe a Odessa, sul Mar Nero. “Le informazioni sullo sbarco delle truppe russe a Odessa non sono vere”

Ore 9:05 – L’agenzia federale marittima di Mosca ha annunciato che è stata chiusa la navigazione sul Mar d’Azov, tra Ucraina e Russia, “in relazione ad attività anti-terroristiche, la navigazione sul Mar d’Azov è sospesa dalle 4 del mattino del 24 febbraio fino a nuovo ordine”.

Ore 9:00 – Il ministero dell’Interno ucraino ha fatto sapere che sei soldati ucraini sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti a Odessa. Scomparsi 17 militari dopo un attacco aereo russo contro un’unità militari a Podilsk.

Ore 8:52 – “Oggi ci siamo svegliati con una nuova realtà. È scoppiata una guerra su vasta scala iniziata dalla Russia e dalla sua Bielorussia sottocontrollata. Riponiamo tutta la nostra speranza nel Signore. Lui è il nostro aiuto e scudo”, ha scritto sui social Vitalii Kryvytskyi, vescovo di Kiev-Zhytomyr. “Preghiamo per i nostri difensori, le autorità, tutti coloro che stanno aiutando a superare questo momento difficile. Ciascuno di noi può aiutare affinché morte e sofferenza non si diffondano al diffondersi. Prima di tutto, ricorda, siamo tutti insieme. Mantenete la calma, aiutatevi a vicenda, e in ogni minuto libero pregate per l’Ucraina! Dio grande unito, proteggi l’Ucraina per noi!”

Ore 8:47 – La Cina ha chiesto a tutte le parti di mantenere la moderazione ed evitare che la situazione finisca fuori controllo. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. o di apporre una bandiera cinese sui loro veicoli se avessero bisogno di percorrere lunghe distanze. “L’ordine sociale è caotico e fuori controllo, soprattutto nelle città dove nei momenti di grave agitazione”.

Ore 7:50 – Il Presidente della Bielorussia, che ospita truppe e dove nelle scorse settimane si sono svolte esercitazioni congiunte con le forze russe, Lukashenko ha convocato il capo delle forze armate del suo Paese. Ha negato la partecipazione delle forze bielorusse alle operazioni.

Ore 7:40 – Il presidente dell’Ucraina, Zelensky, ha chiesto di “costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate e sostegni all’Ucraina”.

Ore 7:28 – “Il Governo condanna l’attacco della Russia all’Ucraina ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Al lavoro con alleati europei e NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”, la nota del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Ore 7:00 – Le forze armate dell’Ucraina hanno annunciato che la contraerea ha abbattuto cinque aerei russi nell’est del Paese e un elicottero. Secondo il ministro della Difesa russo, citato dalla Tass, “le difese aree dell’Ucraina sono state soppresse”: “L’infrastruttura militare delle basi aeree delle forze armate ucraine è stata distrutta, così come le installazioni di difesa”.

Ore 6:50 – L’attacco sarebbe in corso – le notizie sono frammentarie e parziali – da tre direttrici: dalla Crimea e dal mare verso le città di Odessa e Mariupol, dalla Bielorussia e dall’est del Paese, dalle aree confinanti con le porzioni della Regione del Donbass occupata dal 2014 da forze filorusse. L’operazione sarebbe diretta verso infrastrutture militari.

Ore 6:45 – Gli Stati Uniti avevano anticipato ieri a Kiev un imminente attacco della Russia. Non è previsto un intervento sul campo degli USA. Prevista una nuova tranche di sanzioni.

Ore 6:36 – “Questa mattina la Russia ha lanciato una nuova operazione militare contro il nostro Stato. Questa è un’invasione falsa e cinica ingiustificata”, il tweet dell’ufficio del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Ore 6:00 – La Cnn, citando fonti del ministero dell’Interno ucraino, riporta che ci sarebbero già “centinaia di persone” ferite o uccise dall’attacco che la Russia avrebbe rivolto “contro le strutture militari ucraine”.

Ore 5:55 – Il Presidente dell’Ucraina Zelensky, dopo un colloquio con il Presidente Usa Biden, ha imposto la legge marziale nel Paese. “Siamo forti, pronti a tutto. Vinceremo”.

Ore 5:53 – Immediate le reazioni dopo le operazioni russe lanciate nella notte italiana: la Casa Bianca ha fatto sapere che Biden si consulterà “con i partner del G7” e poi si rivolgerà “agli americani”. Il Dipartimento di Stato americano, come trapelato nei giorni scorsi, prevede uno scenario siriano in ucraina: migliaia di morti e un’ondata di profughi.

Ore 5:43 – La Nato “condanna con forza” l’attacco ingiustificato della Russia contro l’Ucraina e chiede a Mosca “di fermare immediatamente la sua azione militare”. Il segretario generale, Jens Stoltenberg, ha ribadito il sostegno dell’Alleanza atlantica al popolo ucraino e ha riaffermato che farà “tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati”.

Ore 4:04 – L’operazione militare in ucraina è stata annunciata dal Presidente della Russia Vladimir Putin a sorpresa proprio mentre si riuniva il Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Un discorso aggressivo. Putin ha invitato i soldati ucraini a deporre le armi, “e potrete tornare sani e salvi a casa”. La Russia “non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente. Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire” in Ucraina “sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato”, ha detto il presidente russo citato dalla Tass. Lo scopo è la demilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina e la protezione dei cittadini del Donbass. La Russia non avrebbe l’intenzione di “occupare” l’Ucraina.