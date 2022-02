È stata una domenica di fuoco di contatti tra Emmanuel Macron e Mosca, Kiev, Londra, Berlino e Washington. Proprio quando sembrava che la situazione stesse per precipitare, nella notte, è arrivato l’annuncio: Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin hanno concordato in linea di principio un vertice sull’Ucraina.

L’ufficio del presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che entrambi i leader hanno accettato la proposta francese di tenere un vertice sulla “sicurezza e stabilità strategica in Europa”. La Casa Bianca ha dichiarato che Biden aveva accettato l’incontro “in linea di principio” ma solo “se non si è verificata un’invasione”.

Il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato che l’amministrazione è stata chiara sul fatto che gli Stati Uniti sono “impegnati a perseguire la diplomazia fino al momento dell’invasione”. Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si incontreranno giovedì in Europa finché non si verificherà un’ulteriore invasione. Psaki ha aggiunto che gli Usa sono anche pronti a imporre “conseguenze rapide e gravi se la Russia dovesse invece scegliere la guerra”.

Un incontro che è frutto della febbrile attività diplomatica messa in campo da Macron che ha lungamente parlato al telefono separatamente con i due protagonisti della crisi, il russo Putin e l’ucraino Zelensky, poi a tarda sera con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier britannico Boris Johnson, il presidente americano Biden, e poi di nuovo alle 23 con Putin per circa un’ora.

Sia Putin sia Zelensky si sono trovati d’accordo sulla necessità di “ristabilire il cessate il fuoco” nel Donbass e Putin ha assicurato di volere intensificare gli sforzi per risolvere per via diplomatica il conflitto nell’est dell’Ucraina. Ma intanto dagli 007 Usa sono arrivate notizie poco incoraggianti sul possibile ordine che Putin avrebbe dato ai suoi generali di tenersi pronti all’invasione. Tutto questo reso ancora più difficile dalle esercitazioni che si sono compiute in Bielorussia sotto la diretta supervisione di Putin.

Dopo la visita del presidente Macron al Cremlino il 7 febbraio, Putin disse che i soldati russi avrebbero lasciato la Bielorussia come previsto al termine delle esercitazioni, alleggerendo quindi una delle minacce che pesano sull’Ucraina. Le esercitazioni sarebbero dovute finire ieri, ma la Bielorussia ha annunciato che i 30 mila soldati russi presenti sul suo territorio per adesso restano, visto che i combattimenti sono ripresi nel Donbass, all’est dell’Ucraina. L’Eliseo però afferma che Putin ha ribadito a Macron “l’intenzione di ritirare le truppe dalla Bielorussia al termine delle esercitazioni in corso”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro