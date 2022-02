La situazione in Ucraina resta molto tesa. Lungo il confine del Donbass le parti continuano ad accusarsi reciprocamente di violenze. Secondo l’agenzia russa Tass, le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare le posizioni della repubblica filorussa di Lugansk e hanno distrutto cinque edifici residenziali. Sono stati bombardati anche tre insediamenti nella Repubblica popolare di Donetsk.

Anche Kiev, attraverso il quartier generale dell’esercito, non risparmia le accuse e sostiene che “il nemico ha usato armi proibite dagli accordi di Minsk per 116 volte e che, in 24 ore, le forze separatiste hanno violato il cessate il fuoco 136 volte in 24 ore”. Secondo Kiev, due soldati ucraini sono stati uccisi, quattro sono rimasti feriti e un altro ha riportato ferite da combattimento. Intanto continua la fuga di massa della popolazione del Donbass verso le regioni limitrofe russe.

In giornata Joe Biden ha convocato una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale sulla crisi Ucraina. Lo rende noto la Casa Bianca, riferendo che il presidente e il suo team per la sicurezza nazionale, da cui è regolarmente aggiornato, ribadiscono che “la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento”.

Ore 10.30: Gli europei sono pienamente uniti insieme agli alleati transatlantici ed ai partner strategici: questo è il “paradosso” delle azioni del Cremlino che puntava a dividerci mentre “ha ottenuto esattamente l’opposto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. “La nostra unità è stata cementata”, ha sottolineato Michel. “Se ci sarà aggressione militare, risponderemo con sanzioni che saranno gravi e saranno anche un costo per l’Europa”, ha affermato il presidente del Consiglio europeo rimarcando il fermo sostegno alla democrazia ucraina e il sostegno da 1,2 miliardi di euro a sostegno di Kiev.

Ore 10.11: “Gli Alleati occidentali non possono continuare ad offrire per sempre ramoscelli d’ulivo mentre la Russia conduce test missilistici e ammassa le truppe lungo il confine con l’Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ponendo ai partecipanti della conferenza di Monaco sulla Sicurezza questa domanda: “il Cremlino vuole il dialogo?”.

Ore 09.50: Sono circa 40mila i profughi fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov. Lo riferisce l’agenzia Interfax che cita Alexander Chupriyan, ministro ad interim per le situazioni di emergenza. “Più di 40mila persone, che hanno dovuto lasciare le regioni limitrofe, sono arrivate in Russia. A questo punto sono ospitate principalmente in 92 centri di accoglienza temporanea”, ha detto il ministro.

Ore 09. 43: Sono 950mila i residenti del Donbass che hanno richiesto la cittadinanza russa, mentre oltre 770mila l’hanno gia’ ottenuta. Lo riferisce la Tass che cita il deputato della Duma di Stato della regione di Rostov, Viktor Vodolatsky. “Il numero totale di coloro che hanno presentato domanda è di circa 950mila. Le persone ora continuano a rivolgersi ai servizi di migrazione e a scrivere domande per ottenere la cittadinanza russa”, ha aggiunto.

Ore 07.31: “Il piano della Russia di invadere l’Ucraina porterebbe al più grande conflitto in Europa dalla seconda guerra mondiale”. E’ quanto sostiene il primo ministro britannico Boris Johnson alla Bbc.

Ore 05.55: Le truppe ucraine hanno continuano a bombardare per tutta la notte il territorio della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) inclusa la città principale dell’autoproclamata repubblica: lo afferma, riferisce la Tass, la missione della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC). Gli attacchi sono iniziati alle 2.16 ora di Mosca (0,16 in Italia) e hanno preso di mira l’insediamento di Staromikhailovka, alla periferia occidentale di Donetsk, ed è stato il sesto bombardamento nell’area dalla mezzanotte russa.

Colpiti anche gli insediamenti di Zaytsevo Yuzhnoye e Spartak, bersagli di colpi di mortaio. Dopo le 3 ora di Mosca, secondo la missione, ci sarebbero stati altri sei bombardamenti, e altri due attacchi avrebbero colpito Dokuchayevsk e Yelenkovka alle 4.25 e alle 4.37 ora locale. Ieri l’altra repubblica separatista, quella di Lugansk, avrebbe subito una cinquantina di attacchi da parte delle truppe di Kiev in violazione del cessate il fuoco, secondo la missione locale presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC). Gli attacchi hanno preso di mira – riferisce la Tass – 27 aree residenziali.

Ore 01.09: Il portavoce della milizia popolare della Repubblica popolare di Lugansk (LPR) Ivan Filiponenko ha affermato che le unità delle forze armate ucraine dispiegate nella regione ucraina orientale del Donbass sono state messe “in piena allerta da combattimento”, mentre il governo di Kiev continua il suo rafforzamento militare nell’area. Lo riporta la Tass. “Secondo informazioni confermate, il comandante dell’operazione delle forze armate Pavlyuk ha messo il personale in piena allerta da combattimento”, ha affermato il portavoce nel canale Telegram ufficiale della milizia popolare di LPR. “Abbiamo ricevuto nuove informazioni sulla formazione delle truppe ucraine nella zona della cosiddetta Operazione delle Forze Unite”, ha detto il portavoce. Ieri le repubbliche separatiste hanno annunciato la mobilitazione generale ed evacuato migliaia di residenti verso la confinante regione russa di Rostov.

