Agli annunci e a qualche video di ritirata delle truppe dai confini, seguirà una effettiva de-escalation? È il dubbio fortissimo dell’occidente sulla situazione in corso ai confini dell’Ucraina.

Se infatti da una parte il ministero della Difesa di Mosca pubblica video in si vedono i carri armati delle unità occidentali che tornano alla basa, dall’altra parte il presidente ucraino Zelensky mostra di non credere alla volontà di raffreddare la situazione esplicitata nei giorni scorsi da Mosca, appoggiato in questo dalla Casa Bianca e dalla Nato.

Il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, ha chiarito così la sua posizione sul presunto ritiro delle truppe fedeli a Vladimir Putin: “Abbiamo sentito segnali da Mosca su una disponibilità a continuare sforzi diplomatici. Ma finora non abbiamo nessuna de-escalation o ritiro delle forze, al contro pare che aumenti l’ammassamento”.

Conferme in tal senso arrivano da Washington. Una fonte della Casa Bianca ha parlato infatti di un ulteriore ammassamento di soldati ai confini dell’Ucraina, di “altri 7000 militari”, con la Russia che potrebbe lanciare “in qualsiasi momento” una operazione che funga da falso pretesto per invadere l’Ucraina.

Altri dubbi sulle reali intenzioni del Cremlino arrivano invece da uno scoop della Cnn, la rete americana che ha mandato immagini satellitari degli ultimi due giorni che mostrano nuove strade e un ponte tattico in costruzione lungo il Pripyat River, un fiume in Bielorussia a meno di 6-7 km dalla frontiera ucraina.

Fonti hanno spiegato all’emittente statunitense che si tratta di un potenziamento per le forze armate russe, da supporto per un’eventuale invasione puntando verso Kiev. Non è chiaro invece se ad operare sul Pripyat River siano direttamente i russi o i loro alleati bielorussi, con cui stanno facendo esercitazioni comuni.

“Ogni indicazione che abbiamo ora è che intendono solo parlare pubblicamente e fare affermazioni sulla riduzione dell’escalation, mentre si mobilitano privatamente per la guerra“, ha detto il funzionario citato dalla Cnn, mentre le truppe russe ancora ammassate ai confini sarebbero addirittura 150mila.

