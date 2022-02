C’è poco ottimismo da parte di Joe Biden sulla delicata questione Ucraina. “Gli Usa sono preparati, a prescindere da quello che accade”, “un attacco all’Ucraina resta sempre possibile”, ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando alla Casa Bianca dopo gli ultimi sviluppi sulla crisi ucraina.

“Siamo desiderosi di negoziare accordi scritti con la Russia”, di proporre “nuove misure sul controllo degli armamenti e sulla trasparenza”, ha continuato, affermando che alla diplomazia deve essere data “ogni possibilità di avere successo”. “Non vogliamo destabilizzare la Russia”, ha assicurato.

Sull’annunciato ritiro delle truppe russe dal confine con l’ucraina resta cauto. Gli Usa “non hanno ancora verificato in questa fase” un ritiro delle truppe russe. “Non abbiamo ancora verificato che le unità militari russe stiano tornando alle loro basi di origine. Anzi – ha spiegato – i nostri analisti indicano che rimangono in una posizione molto minacciosa, e resta il fatto che in questo momento la Russia ha più di 150.000 soldati che circondano l’Ucraina e la Bielorussia, e lungo il confine ucraino e l’invasione rimane chiaramente possibile”. “Se la Russia attacca l’Ucraina, sarà una guerra frutto di scelta” ma “le sanzioni sono pronte”.

“Gli Stati Uniti sono preparati, qualunque cosa accada. Siamo pronti a impegnarci nella diplomazia con la Russia e i nostri alleati e partner per migliorare la stabilità e la sicurezza in Europa nel suo insieme. E siamo pronti a rispondere con decisione all’attacco russo sull’Ucraina, che è ancora una possibilità”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando alla Casa Bianca sulla situazione in Ucraina. “Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi questo è stato il nostro approccio e rimane il nostro approccio ora”, ha aggiunto.

Gli Stati Uniti sono disposti a “continuare a perseguire una diplomazia di alto livello” per negoziare “intese scritte” con la Russia. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca, parlando della situazione in Ucraina. “Ieri il governo russo ha proposto pubblicamente di continuare la diplomazia. Sono d’accordo”, ha spiegato. “Dovremmo dare alla diplomazia tutte le possibilità di avere successo”. Biden ha affermato di ritenere che ci siano modi per “affrontare i nostri rispettivi problemi di sicurezza”. “Gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo idee concrete per creare un ambiente di sicurezza in Europa. Stiamo proponendo nuove misure di controllo degli armamenti, nuove misure di trasparenza, nuove misure di stabilità strategica”. Gli Stati Uniti “non sacrificheranno i principi di base, però” nel perseguire passi che possono far avanzare la nostra sicurezza comune”, ha aggiunto.

“Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato con la piena forza della potenza americana”: lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca sugli sviluppi della crisi ucraina. “Non sacrificheremo i principi fondamentali – ha detto – per placare la Russia”, aggiungendo che l’Occidente e’ unito sulla crisi ucraina. Il presidente ha inoltre assicurato che “siamo preparati a rispondere a cyber attacchi della Russia”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito la Russia: se invaderà l’Ucraina nei prossimi giorni o settimane “sarà accolta con una schiacciante condanna internazionale”. “La responsabilità conta. Se la Russia invaderà nei giorni e nelle settimane a venire, il costo umano per l’Ucraina sarà immenso”, ha spiegato parlando alla Casa Bianca. “E anche il costo strategico per la Russia sarà immenso. Il mondo non dimenticherà che la Russia ha scelto la morte e la distruzione”, ha affermato. “L’invasione dell’Ucraina si rivelerà una ferita autoinflitta. Gli Stati Uniti, i nostri alleati e partner risponderanno in modo decisivo. L’Occidente è unito”, ha aggiunto Biden.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro