“L’alba arriverà“. E’ quanto auspicato nella tarda serata di venerdì 25 febbraio dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in vista della terza notte di guerra in Ucraina dopo l’invasione russa. Una notte dove Kiev è finita sotto l’assedio dell’esercito di Vladimir Putin. Bombardamenti, spari e scontri in più zone a ridosso della capitale, con i soldati ucraini e gli stessi cittadini, chiamati alle armi nelle scorse ore, che stanno resistendo, respingendo molti attacchi nemici. Una notte di sangue e di morte, e di terrore, con migliaia di persone, soprattuto donne e bambini, rifugiate nei bunker. La terza di fila dopo trattative e mediazioni sterili, con Putin che ha invitato l’esercito nemico al golpe, rifiutando di ‘parlare’ con “una banda di drogati e neonazisti”. Intanto, nelle ultime 72 ore, le vittime di questa guerra sarebbero migliaia anche se al momento i dati diffusi da Ucraina e Russia sono approssimativi.

”Questa sarà la notte più difficile. Il nemico andrà dappertutto. Dobbiamo resistere. La notte sarà molto dura, ma arriverà l’alba”. Queste le parole Zelensky in un discorso alla nazione. ”Questa notte sarà più dura del giorno. Molte città del nostro stato sono sotto attacco: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, i nostri ragazzi e ragazze nel Donbass, le città del sud”. Ma, soprattutto, “attaccheranno Kiev” e “il nemico userà tutta la sua potenza su tutti i fronti per rompere la nostra difesa”. Ma – ha proseguito il presidente ucraino – ”non possiamo perdere la capitale. Il nostro destino si decide stanotte”.

LA DIRETTA –

4:32 – IL BILANCIO DEI MORTI DOPO I PRIMI DUE GIORNI – Secondo l’Onu sarebbero almeno 25 i civili uccisi e 102 quelli feriti nei bombardamenti e negli attacchi aerei. Mentre il Regno Unito ha parlato di 57 vittime civili. Il ministero della Difesa ucraino ha riferito che più di 1000 soldati russi sono stati uccisi durante il conflitto. Oltre 200 le vittime nell’esercito ucraino sempre secondo il governo di Kiev. Ma questi dati sono al ribasso.

4:02 – La Russia “ha attaccato una delle unità militari su Victory Avenue a Kiev. L’attacco è stato respinto”, ha riferito l’esercito ucraino sulla sua pagina Facebook.

3:30 – ATTACCO ALLA CENTRALE ELETTRICA PER IL BLACK OUT – Secondo il Servizio statale delle comunicazioni ucraino, si combatte nei pressi dell’aeroporto di Vasylkiv, a 40 chilometri da Kiev, dove stanno cercando di atterrare i parà russi. In corso scontri anche in un sobborgo orientale della capitale. Uno degli obiettivi dei russi è la centrale elettrica CHP-6 vicino Troieschyna nel tentativo di lasciare la città senza luce elettrica. Esplosioni anche a Ovest e Sud della capitale. Sono state sentite esplosioni anche vicino a piazza Maidan.

2:22 – PARACADUTISTI RUSSI ALL’ASSALTO DELL’AEROPORTO – All’aeroporto di Vasylkiv, cittadina di 37mila abitanti a sud della capitale, sarebbero atterrati paracadutisti russi che si stanno scontrando con le forze ucraine. Altri bombardamenti sono segnalati a Nord di Kiev, vicino alla centrale elettrica, a Troieshchyna. L’esercito ucraino sta respingendo gli attacchi.

1:12 – “PERCHE’ UCCIDONO BIMBI, SONO NEONAZISTI?” – Nel corso del suo discorso alla nazione, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato la Russia: “Il nemico dovrà inventarsi accuse sempre più assurde per spiegare l’aggressione… “, afferma. “Perché uccidono i bambini ucraini negli orfanotrofi e negli asili nido. Che tipo di guerra è quella contro i bambini dell’asilo? Anche i bambini sono neonazisti o soldati della Nato che minacciano la Russia?”.

