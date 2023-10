La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è da poco atterrata a Maputo, in Mozambico, dove incontrerà il presidente della Repubblica, Filipe Nyusi. Il colloquio è in programma per le 10 e al termine sono previste dichiarazioni congiunte.

A seguire, intorno alle 12.50, la premier sarà al porto di Maputo per visitare un cacciatorpediniere della Marina militare italiana insieme al ministro della Difesa del Mozambico, Cristovao Artur Chume.

Subito dopo Meloni, accompagnata dall’ad di Eni, Claudio Descalzi, partirà per Brazzaville dove alle 18 circa vedrà il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso. A seguire ci sarà la cena offerta dal presidente del Congo. Al termine la presidente del Consiglio ripartirà per Roma.

I punti che saranno affrontati nei colloqui

Cooperazione economica ed energetica, i progetti di cooperazione e sviluppo sociale (realizzati dalle imprese e delle Ong italiane) nei paesi africani e le crisi regionali. Tra gli obiettivi del governo, la valorizzazione dell’impegno italiano sul fronte della crisi alimentare, e la lotta ai cambiamenti climatici anche grazie ai progetti sulle energie rinnovabili e sul gas naturale liquefatto per il mercato locale e quello europeo. La visita si inserisce nel percorso che il governo italiano sta costruendo per la promozione di un partenariato paritario e non paternalistico con i paesi del continente.

