«Trump – evidenzia Michael Thumann, firma storica del settimanale tedesco Die Zeit e autore del volume “Vendetta. Come Putin ha creato il regime più minaccioso al mondo” (Castelvecchi Editore, 2025) – si è reso conto di quanto sia difficile portare il leader russo Vladimir Putin al tavolo dei negoziati».

Il presidente statunitense mostra ottimismo: “Riusciremo a trovare una soluzione anche alla guerra in Ucraina” – e cerca la sponda della Cina…

«La Cina è il principale sostenitore a livello mondiale della guerra russa contro l’Ucraina. Mentre Stati Uniti ed Europa hanno imposto sanzioni su beni a duplice uso, tecnologie e servizi finanziari, Pechino ha fatto di tutto per indebolire questo embargo. Pechino fornisce a Mosca semiconduttori e alta tecnologia di cui ha disperatamente bisogno l’industria bellica, motori per droni e altri mezzi da combattimento. Per minimizzare l’effetto delle sanzioni di Putin, la Cina acquista petrolio e gas russi in grandi quantità. Ha appoggiato la partecipazione della vicina Corea del Nord al conflitto in Ucraina, e, nel Consiglio di Sicurezza e nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha sempre votato a favore del Cremlino. Tuttavia, Pechino ha anche presentato un piano di pace che non ha mai avuto un buon avvio, a causa della sua parzialità, che non tiene conto né della natura della guerra di aggressione né dell’incessante desiderio di territorio della Russia nell’Europa orientale. La Cina è, di fatto, una parte in causa nel conflitto e non può essere considerata neutrale. Al contrario, Donald Trump ha intrapreso tentativi più concreti per porre fine alla guerra».

Il 2022 ha portato la guerra in Europa. Zelensky dichiara: “Stiamo lavorando con gli europei a un piano di cessate il fuoco”. Il contributo dell’Ue potrebbe rivelarsi finalmente decisivo?

«L’enorme contributo dell’Ue alla sopravvivenza nazionale di Kyiv è decisivo per raggiungere un cessate il fuoco duraturo. Solo se Putin si renderà conto che il suo piano di occupare tutta o gran parte dell’Ucraina è irrealistico, sarà pronto a firmare un accordo tra pari. A differenza del Donbass, le parti centrali e occidentali dell’Ucraina, compresa Kyiv, non possono essere integrate nella Russia da un rigido regime di occupazione. L’Ue ha delineato quattro ingredienti principali per un futuro accordo di pace: l’integrità dei confini dell’Ucraina, una possibile modifica dei confini se concordata da Kyiv e Mosca, il ritiro delle truppe dalla linea del cessate il fuoco concordata, garanzie di sicurezza affidabili da parte dei partner occidentali nei confronti dell’Ucraina e nessun veto russo su tali garanzie di sicurezza. Diversi Stati, come Francia e Regno Unito, hanno già promesso truppe per garantire un cessate il fuoco in caso di raggiungimento di un accordo tra Kyiv e Mosca. I piani europei sono stati proposti ai presidenti Zelensky e Putin, e sono stati approvati da Zelensky e da Trump. Solo il leader del Cremlino preferisce respingerli».

I negoziati sono in stallo: Stati Uniti e Ucraina vogliono un cessate il fuoco immediato sull’attuale linea del fronte, mentre Mosca esige la resa del Donbass. Si raggiungerà un compromesso?

«È importante ricordare che un cessate il fuoco lungo la linea del fronte era stato una costante proposta russa fino all’inizio di quest’anno, a cui sarebbe dovuto succedere un accordo di pace: Putin ha proposto questa soluzione a fondamento della possibilità delle trattative. Lo ha suggerito principalmente per ragioni propagandistiche. Quando Trump ha accettato di iniziare a parlare di un accordo di pace prima di un cessate il fuoco, Mosca ha avanzato la richiesta di una resa dell’intera regione del Donetsk, che è ben lungi dal controllare pienamente. Poiché l’Ucraina ha costruito importanti fortificazioni difensive in questa regione, una loro consegna volontaria alla Russia sembra altamente improbabile. Tanto improbabile quanto un accordo su tali basi».

Lei ha scritto che Putin, il suo regime e i suoi sostenitori “hanno invaso un Paese vicino senza alcuna necessità, ma per puri fini imperialistici”. Date queste premesse, come potrebbe concludersi il conflitto in Ucraina?

«Gli attacchi immotivati di Mosca contro l’Ucraina nel 2014 e nel 2022 sono di natura imperialistica, poiché la Russia non è stata in alcun modo minacciata nella sua integrità territoriale o nella sua esistenza statale. Le giustificazioni in continua evoluzione di Putin per le invasioni non possono nascondere il fatto che egli voglia semplicemente e rozzamente annettere l’Ucraina alla Federazione Russa, sulla base del suo famigerato articolo storico del 2021 in cui sosteneva che Russia e Ucraina sono un’unica nazione e un unico popolo. Con ogni probabilità, la Russia non sarà in grado di conquistare completamente l’Ucraina, come previsto nel 2023, e l’Ucraina non sarà in grado di respingere le truppe di Putin. Molto più probabile è l’esaurimento di entrambe le parti e la disponibilità di Putin a fermarsi definitivamente. Ciò che il futuro potrebbe portare è una zona di separazione precaria che divide le truppe ucraine e russe, una lunga striscia di terra che attraversa l’Ucraina, completamente distrutta, inabitabile per decenni a causa di mine, munizioni e sostanze chimiche tossiche sparse, evacuata da persone e animali, una zona di morte che ne costituirà la futura cortina di ferro».

© Riproduzione riservata

Orlando Trinchi