Lunedì 13 dicembre 1993

Record del debito pubblico italiano che ha toccato 1.723.615 miliardi di lire.

La DC pensa al dopo Martinazzoli. Rocco Buttiglione sta pensando di candidarsi, ma la sua figura è osteggiata dalla sinistra del partito, che punta su Giancarlo Lombardi.

Ad un anno dell’inizio della presidenze di Bill Clinton i diplomatici di quasi tutti i paesi presenti a Washington sono arrabbiati. Quasi nessuno riesce a mantenere rapporti con l’amministrazione USA. Per tutti è evidente che l’interesse di Clinton è tutto rivolto all’interno del paese. Gli unici che riescono ad avere degli incontri sono i paesi asiatici.

Jean-Marie Le Pen esalta i risultati del partito nazionalista russo, il più votato nelle elezioni parlamentari russe e in particolar modo il suo leader Zhirinovskij, che come idolo ha proprio Le Pen: “Quando lanciai l’appello “Nazionalisti di tutto il mondo, unitevi”, sembrava utopia. Oggi non più. In Russia o altrove il sano nazionalismo non può che far bene. L’alternativa è il magma Orwelliano in cui la partitocrazia tritura ogni vero slancio. Lasciamo soffiare il vento delle nazionalità: spesso contiene le energie migliori”.

Da qualche giorno i pronto soccorso di Napoli sono presi d’assalto dai cittadini, solo nella mattina sono stati oltre 60, che presentano gli stessi sintomi: irritazione agli occhi, macchie sulla pelle, insufficienza cardio-respiratoria. Per qualcuno è colpa dell’inquinamento, per altri un virus influenzale, mentre c’è chi dice che la colpa è di una crema per il viso.

Venerdì 13 dicembre 2013

Il governo ha approvato oggi, con un decreto, l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. La riforma entrerà in vigore gradualmente prevede una riduzione del finanziamento pubblico del 25%, nel 2015 del 50% e nel 2016 del 75% andrà a regime dal 2017 quando il sistema attuale sarà abolito in toto e sostituito dalle donazioni volontarie del 2 per mille dei cittadini. Sostanzialmente tutte favorevoli le forze politiche, chi avanza dubbi, lo fa solo per contestare i tempi d’attuazione della norma.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. La legge viene cioè modificata in modo da eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio, così da garantire la completa eguaglianza giuridica degli stessi.

Gianni Cuperlo ha accettato la proposta, avanzatagli dal neosegretario del Pd Matteo Renzi, di essere il presidente del partito. L’elezione di Cuperlo avverrà domenica all’Assemblea del Pd che proclamerà Renzi segretario. Secondo un sondaggio Swg il Partito Democratico in 5 giorni, dal voto delle primarie, è cresciuto del 6%.

Franco Bellacci