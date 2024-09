Da giorni nel web e nei principali social network non si fa altro che parlare del dissing (nel gergo della GenZ, litigio, ndr) fra Tony Effe, il famosissimo cantante romano, Nicky Savage e Fedez. Per farla breve, il rapper capitolino insulta gratuitamente in una sfida di freestyle del Redbull 64 bars i colleghi Savage e Fedez a pochi giorni dall’uscita della loro ultima canzone in coppia “DI CAPRIO”. In meno di ventiquattro ore rispondono entrambi con altri due freestyle, uno peggiore dell’altro, non per lo stile musicale – ampiamente discutibile – e i ritmi, quanto per le tematiche.

A perdere in questo dissing sono le donne

Riavvolgiamo il nastro di questa spinosa e intricata vicenda. Durante il 64 bars di Tony Effe per Redbull, il rapper attacca prima Nicky Savage, accusandolo di essere una sua copia, in quanto – a detta sua – gli avrebbe copiato i capelli. Ma non è questa la cosa peggiore. L’ex frontman della Dark Polo Gang non contento ha attaccato l’attuale fidanzata di Savage e sua vecchia fiamma, affermando di “averla passata” ad almeno quattro colleghi rapper. Parole disgustose da pronunciare anche in un contesto come quello della musica trap, che nelle droghe, alcol e nella strumentalizzazione della figura femminile trova la propria forma ideale. Tra il rapper romano e gli autori di DI CAPRIO c’erano già state altre frecciatine durante interviste e ospitate nei principali podcast italiani.

Al via un misogino processo mediatico nei confronti delle donne citate

Fedez e Nicky Savage hanno risposto al collega in meno di 24 ore, ma la sostanza e i contenuti non sono tanto diversi da quelli cantati da Tony Effe. Entrambi hanno fatto riferimenti poco gradevoli a donne – presunte ex fiamme di Tony Effe – screditandole e denigrandole, così come ha fatto qualche ora prima il rapper romano. Doveva essere una lotta canora all’ultimo sangue, anzi all’ultima barra, con argomentazioni solide e accuse vere. Purtroppo invece si è trasformato in un misogino processo mediatico nei confronti delle donne citate nelle tre canzoni.

I social si sono scatenati. Ogni utente ha la propria idea sulla questione. “Potevate insultarvi, minacciarvi e quant’altro, come fanno i veri rapper – digita un utente sotto la canzone pubblicata da Fedez nel proprio canale Youtube – alla fine però avete fatto la cosa peggiore: attaccare delle donne che hanno solo la colpa di avervi voluto bene. Che vergogna”.

Emanuele Fragasso

