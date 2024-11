“Il futuro dei diritti dell’infanzia. A cent’anni dalla Dichiarazione di Ginevra” è il titolo dell’evento organizzato da Fondazione S.O.S Telefono Azzurro e Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) martedì 19 novembre alle ore 10.30 a Palazzo Chigi in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento sarà occasione per celebrare i 100 anni dall’approvazione del primo documento internazionale in tema di diritti dell’infanzia, la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (Geneva Declaration), promulgata dalla Società delle Nazioni nel 1924 e che rappresenta il punto di partenza di tutta la riflessione giuridico-sociale sulla protezione dell’infanzia del secolo scorso.

Durante il dibattito ci si concentrerà sull’impegno e la centralità della tutela, promozione e protezione dell‘infanzia e dell’adolescenza nel contesto internazionale, con una particolare attenzione alle sfide attuali e future legate al mondo digitale, in un contesto sempre più multiculturale. Impegnarsi per tutelare e proteggere ogni bambino deve essere una priorità a cui le istituzioni, nazionali ed internazionali, non possono esimersi.

Programma

09.45-10.30 – Registrazione dei partecipanti

10.30-10.50 – Saluti istituzionali

– ERNESTO CAFFO, PRESIDENTE FONDAZIONE S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO ETS

– RICCARDO SESSA, PRESIDENTE DELLA SIOI, SOCIETA ITALIANA PER L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

– ANTONIO TAJANI, VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

10.50-12.15 – Modera:

– DAVIDE DIONISI, PORTAVOCE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ANTONIO TAJANI

Panel:

– GIOVANNI MARIA FLICK, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

– CATERINA CHINNICI, PARLAMENTO EUROPEO

– VINCENZO PAGLIA, PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA

– ANNA MARIA GIANNINI, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

– ANTONIO MARCHESI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

– MICHELE RIONDINO, FONDAZIONE S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO ETS

– PIETRO SEBASTIANI, CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SIOI

12.15-12.30 – Conclusioni

– ERNESTO CAFFO, PRESIDENTE FONDAZIONE S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO ETS

