Era il 30 dicembre del 2006, quasi 20 anni fa, quando Saddam Hussein venne sottoposto a un processo che ne decise la morte per impiccagione per crimini contro l’umanità. L’ex rais fu catturato tre anni prima, ritrovato dai soldati americani in una buca sotterranea in uno stato di abbandono con barba e capelli incolti. In tutti i media del pianeta in quei mesi rimbalzarono i video prima della sua cattura e poi dell’esecuzione della condanna a morte. Immagini dure che fecero il giro del mondo e che sancirono la fine della dittatura in Iraq. Da allora l’area medio orientale ha subito notevoli sconvolgimenti politici, e ultima solo in ordine di tempo la caduta di Assad in Siria dopo oltre 50 anni di potere tra lui e il padre Hafiz.

DA SEDNAYA SPUNTA UN UOMO: È SADDAM HUSSEIN?

Ed è proprio dalle carceri siriane, liberate dalle forze antigovernative guidate da al Joulani, che è spuntato un uomo che dalle immagini sembrerebbe essere proprio Saddam Hussein. Su TikTok, infatti, sono iniziati a girare video che in pochissimo tempo sono diventati virali di un detenuto liberato a Sednaya che all’apparenza assomiglia tantissimo all’ex dittatore iracheno. Il video potrebbe essere falso oppure l’uomo potrebbe essere semplicemente un sosia dell’ex rais, ma le immagini ci fanno tornare indietro nel tempo. Proprio durante la sua dittatura si narra che Saddam Hussein si circondasse proprio di sosia per la sua sicurezza personale e in particolare per sfuggire ad attentati. Saddam era infatti terrorizzato da chiunque si avvicinasse alla sua schiera più intima. Considerando anche che Saddam è nato nel 1937, se oggi fosse vivo avrebbe 89 anni e l’uomo nelle immagini sembra decisamente più giovane. Intanto però sul web il mistero sul ritrovamento è fitto, e in tantissimi si chiedono chi è davvero l’uomo “liberato” nella prigione di Sednaya.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA PISTA UCRAINA

Molti utenti dei social immaginano che il video sia stato realizzato con l’uso dell’intelligenza artificiale. Per altri è semplicemente impossibile che sia il vero Saddam. Alcuni utenti avrebbero riconosciuto il video pubblicato su TikTok come un contenuto diffuso da Turmp circa un anno fa. E poi c’è la pista ucraina: per alcuni si tratterebbe proprio di un politico di Kiev, per altri di un attore di un film prodotto proprio in Ucraina nel 2021. Insomma Saddam Hussein a quasi 20 anni dalla sua morte continua ad alimentare misteri…

