Con tre ori olimpici, tre ori mondiali, sedici vittorie di Coppa del Mondo negli anni ’90, Deborah Compagnoni, 52 anni, ha portato l’Italia sulle vette nevose e sul tetto del Mondo. Una passione quella per lo sci e la montagna che è stato il filo conduttore di una vita e che ora la conduce dritta a un nuovo amore. Lui si chiama Michele Barberio, è veneto del Cadore, ha 5 anni più di lei e con lei condivide la passione per la montagna. Lei campionessa di sci, lui guida alpina come il papà di Deborah e il fratello Jacopo.

“Nell’amore credo ancora ciecamente — ha detto la sciatrice intervistata dal Corriere della Sera – È la forza che mi tiene in piedi e mi fa andare avanti”. La campionessa è stata pizzicata dal settimanale “Diva e Donna” nei giorni scorsi a San Cassiano (Bolzano), con tuta da sci e scarponi, accanto al nuovo compagno Michele Barbiero. Sulla loro relazione c’è stata fin ora grande discrezione. Deborah Compagnoni è stata sposata per tredici anni con Alessandro Benetton, con cui ha avuto tre figli, Agnese, Tobias e Luce, tutti ormai grandi e destinati agli studi all’estero.

Proprio la montagna ha provocato alla campionessa un grave lutto, la perdita del fratello Jacopo, 40 anni, avvenuta circa un anno fa. Fu travolto da una valanga mentre faceva sci alpino. Un anno difficile per la sciatrice scandito dalla pandemia e poi dalla separazione con l’ex marito Alessandro Benetton con cui era sposata dal 2008. Sulla nuova presunta relazione non si è voluta sbilanciare di più, non ha smentito né confermato le informazioni date dai giornali e non trapela nulla più.

Deborah Compagnoni è ambassador e consulente della Fondazione Milano Cortina 2026 per le Olimpiadi e Paralimpiadi, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale, a cui lei tiene molto. Secondo quanto riportato dal Corriere, la sciatrice, che è anche abile pittrice, sta per lanciare anche un progetto nel mondo della moda, una linea sportiva disegnata da lei.

