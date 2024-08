Il ricordo di De Gasperi a 70 anni dalla scomparsa non ha ricevuto finora un riscontro adeguato. Ecco allora la proposta di Giuseppe Fioroni (Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori) e Lucio D’Ubaldo (Associazione Nazionale dei Democratici Cristiani) per la ristampa di quella che viene definita la “biografia fondativa”, la prima ad uscire nel 1955 a firma di Igino Giordani, il co-fondatore del Movimento dei Focolari. Il caso vuole che l’opera fosse pubblicata da Mondadori e dunque proprio alla Mondadori, nella persona della presidente Marina Berlusconi, è stata indirizzata formale richiesta per la ristampa del libro. Impossibile evitare un commento: che la memoria di De Gasperi, grande democratico e grande europeista, aiuti a rilanciare un nuovo dialogo al centro?

Marco Antonellis