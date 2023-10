Un weekend importante per Il Riformista che continua la sua crescita inarrestabile. Da questo sabato 21 ottobre il giornale resterà in edicola anche la domenica con un numero di pagine maggiore per garantire a tutti i lettori un’informazione costante, precisa e puntuale. Ma questa non è l’unica novità. Oggi debutta anche il canale WhatsApp dove ci si può facilmente iscrivere per rimanere sempre aggiornati sulle notizie più importanti nazionali e internazionali, sempre con un occhio di riguardo alla politica. L’appuntamento è sabato 21 e domenica 22 in edicola e su tutti i canali.

Giulio Pinco Caracciolo