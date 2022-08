Poteva trasformarsi in tragedia l’incendio divampato nella tarda serata di sabato 27 agosto all’interno del ristorante ‘La Cantina del Castello’, a Gragnano, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno distrutto quasi totalmente il noto locale, costringendo alla fuga clienti e personale.

Il bilancio finale è pesante: sette le persone ferite in modo lieve, ma già dimesse dall’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, mentre una ottava persona, un 24enne di Calvizzano, è stato invece traportato al Cardarelli di Napoli in codice giallo per ustioni diffuse su tutto il corpo.

Sul posto, in località Aurano-Castello, sono intervenuti quattro camion dei pompieri e i carabinieri di Gragnano e della Compagnia di Castellammare: le fiamme sarebbero partite dai locali della cucina, dove subito prima dell’incendio è stata udita una forte esplosione. L’incendio ha rapidamente avvolto il ristorante, in gran parte in legno, e anche alcune abitazioni circostanti sono state lambite dal fuoco.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22:30, a quanto sembra dalla zona barbecue, e sono state domate dai vigili del fuoco. L’area è stato posta sotto sequestro e sull’incendio è stata aperta un’indagine per risalire alle cause dell’incendio, quasi sicuramente di origine accidentale, oltre che per accertare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del locale.

Redazione

Carmine Di Niro