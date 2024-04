Lunghissime code anche oltre i 10 chilometri in A1 a Firenze Impruneta. Con i numerosi spostamenti per il ponte del 25 aprile anche un incidente fortunatamente senza feriti può causare ingorghi e notevoli disagi. È quello che è successo nel primo pomeriggio, intorno alle 17, in autostrada A1 tra il bivio con l’A11 e Firenze Impruneta in direzione sud.

Tre veicoli sono rimasti coinvolti

L’incidente per fortuna non ha causato gravi conseguenze nonostante abbia coinvolto diversi veicoli e abbiamo provocato il tilt del traffico lungo tutto il tratto dell’autostrada A1 a Firenze Impruneta in direzione sud. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Attualmente si circola su una sola corsia. Agli utenti in viaggio verso Roma, si consiglia di immettersi in A11 per uscire a Firenze Ovest e rientrare a Firenze Sud dopo aver percorso la viabilità esterna.

