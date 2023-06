In Aula, dopo l’ennesimo episodio di insulti razzisti rivolti all’Onorevole Soumahoro, l’intervento del parlamentare Iv, Davide Faraone: “Tutte le volte che interviene il Parlamentare Soumahoro in Aula, dai banchi della maggioranza, alcuni parlamentari, fanno partire cori da stadio, schiamazzi, ululati, simili a quelli che allo stadio vengono sanzionati come razzisti. Non è accettabile che il Parlamento, la casa della democrazia, possa accettare questi comportamenti”, dice il deputato Iv.

