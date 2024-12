Conti online bloccati e accrediti di stipendi e pensioni non pervenuti: sono queste le problematiche che stanno mettendo in difficoltà i correntisti di Intesa Sanpaolo nelle ultime ore. Molti utenti riscontrano l’impossibilità di accedere ai propri conti tramite l’app, ricevendo messaggi di errore, mentre altri, pur riuscendo a entrare tramite il sito web, non riescono a effettuare operazioni o visualizzare i movimenti recenti. Le segnalazioni di disservizi sono esplose su Downdetector da stamattina superando le 7.000 unità, e il problema si estende su scala nazionale, coinvolgendo anche Isybank, il servizio digitale del gruppo Intesa.

App e sito di Intesa Sanpaolo in down

Le difficoltà sembrano legate a un guasto tecnico su una piattaforma o un software, ancora irrisolto nonostante problematiche simili siano già emerse nei mesi scorsi. Fortunatamente, non ci sono indicazioni che facciano pensare a un attacco informatico.

Intesa Sanpaolo, l’ennesimo guasto nel giorno di pensioni e stipendi

La situazione ha suscitato reazioni immediate sui social fin dalle prime ore del mattino, con utenti che lamentano soprattutto la mancata visualizzazione degli accrediti previsti per oggi, il primo giorno bancabile del mese. Non si tratta di un caso isolato: è il secondo episodio di down nel giro di poco più di un mese (il primo malfunzionamento è avvenuto il 31 ottobre) con un precedente risalente a luglio 2024, come molti ricordano esprimendo il proprio disappunto sui social. Intesa Sanpaolo nel frattempo ha annunciato di aver identificato la causa dei disservizi che continuano a interessare i propri servizi e comunica che è in corso l’intervento del team di tecnici informatici, al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento delle piattaforme.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco