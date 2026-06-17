Daria Kryukova è nata e cresciuta a Dubna, Mosca, dove ha conseguito la laurea in Sociologia, per poi costruire una carriera come product manager nel settore IT. Questa coraggiosa e determinata ragazza aveva l’Italia nel cuore già prima di arrivarci: era tornata molte volte come turista, attratta dalla cultura, dalla lingua, dalle persone. Nel 2022 si è trasferita qui definitivamente. Ha conseguito una laurea magistrale in Business Administration all’Università di Bologna, e oggi vive e lavora a Milano.

Quando sei scappata dalla Russia per venire in Italia?

«Sono partita dalla Russia il 7 marzo 2022 e sono arrivata in Italia l’8 marzo, Festa della donna, una data che non dimenticherò. All’inizio di marzo erano entrate in vigore le leggi sulla censura militare, e qualcuno mi aveva già denunciata alle autorità. Ho deciso di non aspettare. La guerra e le sanzioni hanno colpito simultaneamente: da un lato i cittadini russi comuni, dall’altro le stesse persone che quella guerra non la volevano. Non ero una vittima del sistema occidentale: ero una vittima del mio stesso governo. I primi tempi ho vissuto da amici straordinari, russi che avevano aperto la loro grande casa fuori Roma ai rifugiati ucraini, e anche a me. Poi ho fatto domanda all’Università e mi sono trasferita a Rimini».

Come hai reagito quando hai constatato che anche qui in Italia ci sono molti fan di Putin?

«È stato uno shock, e in un certo senso lo è ancora. Quando sento qualcuno che, sapendo che sono russa, mi dice che Putin è un grande leader e che la Russia è una grande potenza, non so ancora bene come reagire. Lo spiego con tre dinamiche. La prima è storica: italiani e russi si sono sempre sentiti vicini. In Russia, fin dai tempi sovietici, il cinema e la musica italiana fanno parte dell’immaginario collettivo. La seconda dinamica è la propaganda. Pochi Paesi in Europa hanno permesso alla propaganda russa di operare così liberamente, sia prima che dopo l’invasione. La terza è ideologica: in Italia c’è una forte tradizione anti-americana e anti-Nato, e una parte della sinistra nutre ancora nostalgia per l’URSS. In questo contesto, Putin viene percepito come un’alternativa al mainstream occidentale, paradossalmente persino come figura anti-imperialista».

Qual è l’aspetto della propaganda russa più trascurato?

«L’errore più comune è pensare che la propaganda russa funzioni convincendo. Il suo obiettivo principale non è far credere qualcosa di specifico: è distruggere la capacità stessa di distinguere il vero dal falso. Quando tutto sembra propaganda, quando ogni fonte sembra di parte, le persone smettono di cercare la verità e si rifugiano in ciò che già credono. È lì che il Cremlino vince. In questo senso, la cosa più trascurata non è un singolo messaggio, ma un’infrastruttura: quella della sfiducia sistematica. Il secondo aspetto sottovalutato riguarda i canali. La propaganda russa non raggiunge il suo pubblico in Italia attraverso i nazionalisti di destra: li raggiunge attraverso l’anti-americanismo della sinistra. Infine il reclutamento dei bambini. L’Anti-War Committee of Russia ha documentato come lo Stato russo organizzi campi estivi – anche per minori russi e stranieri – che sono in realtà strumenti di indottrinamento sistematico. Tuttavia rispondere con “i russi sono tutti orchi, una civiltà perduta” non è analisi: è un altro tipo di propaganda».

Quali sono le maggiori difficoltà in Russia per una ragazza come te?

«Prima della guerra, la difficoltà principale era l’impossibilità di partecipare alla vita politica, né come candidata, né come elettrice per chi avrei voluto. Chi governava la Russia non mi ha mai rappresentata. L’annessione della Crimea nel 2014 fu uno shock».

Come funziona il mercato del lavoro in Russia?

«Prima della guerra, il mercato del lavoro russo – almeno a Mosca – assomigliava per certi versi a quello americano: dinamico, competitivo, con una mobilità reale. La Russia adesso è in una trappola demografica profonda. Si sono abbassate le barriere all’ingresso nel mercato del lavoro per i minori: oggi si può assumere a 14 anni senza il consenso dei genitori in alcuni casi, con norme ampliate sul lavoro nei weekend e nei giorni festivi. L’ombudsman per l’infanzia di Mosca ha recentemente proposto di abbassare ulteriormente l’età a 12 anni. In parallelo, si scoraggia l’istruzione superiore: università ridotte, facoltà tagliate, rette aumentate, accesso ristretto».

Cosa sogni per la Russia?

«Sogno una Russia libera. I sondaggi lo dicono da decenni: la libertà è il valore più importante per i russi. Eppure non ha mai definito il Paese. C’è qualcosa di tragico in questo: una nazione che vuole la libertà e non riesce ad averla. Non perché i russi non siano capaci di democrazia – questa è una narrazione che respingo – ma perché ogni volta che si è aperto uno spazio, qualcuno lo ha chiuso. Sogno una Russia che sia davvero una federazione, con regioni autonome, non satelliti del Cremlino».

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Annalina Grasso