Dal rapporto dell’Istat sulla natalità e fecondità della popolazione italiana, pubblicato in data odierna, emerge una curiosa classifica dei nomi più scelti dai neo-genitori nel corso del 2022. Per il quinto anno consecutivo, tra i maschi, il nome “Leonardo” si conferma al primo posto primeggiando in tutte le regioni del Centro-Nord, tranne che in Provincia Autonoma di Bolzano, dove “Leo” è il più scelto, e in Umbria, dove “Tommaso” è preferito.

Alcune eccezioni si verificano in Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, dove “Francesco” è il nome più popolare, mentre in Campania prevale ”Antonio”. In classifica generale al secondo posto si colloca “Francesco,” seguito da “Tommaso” e “Alessandro”.

Per quanto riguarda i nomi femminili è “Sofia” il nome più comune. Tendenza confermata in tutte le regioni del Centro-Nord, con l’eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, dove è stato “Emma” quello più usato, e della Valle d’Aosta, dove “Alice” è il nome favorito.

“Sofia” mantiene la sua posizione anche in Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna. A livello nazionale, sul gradino del podio ci sono “Aurora,” e”Giulia“. Quarta “Ginevra.”

