Il decreto anticipi del governo dà un nuovo via libera al bonus trasporti, contributo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali e ferroviari. L’ultima tranche di fondi per il finanziamento si è esaurita nel “click day” del primo ottobre.

Ora, il decreto va a stanziare ulteriori, per finanziare il contributo, che sarà disponibile per coloro che hanno un Isee non superiore a 20.000 euro.

Si attende l’ufficialità visto che il decreto “anticipi” è stato già inviato al Parlamento, bisognerà attendere ancora qualche giorno per il testo definitivo della manovra, ma dal primo novembre, i cittadini potranno chiedere il voucher tramite l’apposita piattaforma del Ministero delle Infrastrutture. Per farlo, dovranno accedere all’area personale utilizzando le proprie credenziali Spid o la carta di identità elettronica.

