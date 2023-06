L’alcolock – recentemente introdotto nel nostro ordinamento dal nuovo codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri, ora al vaglio del Parlamento -, noto anche come dispositivo di blocco dell’alcol o interlock, è un dispositivo elettronico progettato per prevenire l’avvio di un veicolo da parte di una persona sotto l’influenza dell’alcol. È un dispositivo di sicurezza installato nei veicoli, principalmente utilizzato per prevenire la guida in stato di ebbrezza.

Il funzionamento dell’alcolock si basa sulla rilevazione del livello di alcol nel respiro dell’individuo. Di solito, è installato sul cruscotto del veicolo e richiede all’utente di soffiare nell’apposito tubo di respirazione. Il dispositivo analizza il campione di alito per determinare la presenza e il livello di alcol nel sistema dell’individuo. Se il livello di alcol rilevato supera una soglia prestabilita, il dispositivo impedisce l’avvio del veicolo.

L’alcolock può essere utilizzato come misura di sicurezza per coloro che hanno commesso reati legati alla guida in stato di ebbrezza o per i conducenti con restrizioni legali sul consumo di alcol. Può essere richiesto dalle autorità come parte di una condanna penale o come condizione per il ripristino di una patente di guida sospesa a causa di reati correlati all’alcol.

L’obiettivo principale dell’alcolock è quello di proteggere la sicurezza stradale e prevenire incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza. Oltre a impedire l’avvio del veicolo, molti alcolock registrano anche i dati relativi ai test di alcol effettuati, che possono essere utilizzati per monitorare il rispetto delle restrizioni sull’alcol e fornire informazioni alle autorità competenti.

In Europa sono 17 i Paesi dove l’alcolock è equipaggiato sui veicoli oppure lo sarà a breve. La Svezia ha adottato volontariamente l’obbligo dell’etilometro sui veicoli per il trasporto pubblico con funzione di riabilitazione per chi viene sorpreso a bere al volante. La Finlandia, come la Svezia, ha introdotto spontaneamente l’obbligo dell’alcolock sui veicoli commerciali e scuolabus. In Polonia, Danimarca, Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Portogallo e Germania l’alcolock è presente su tutti i mezzi commerciali pesanti. Tra i Paesi dell’Unione Europea, l’Irlanda, la Germania, la Slovenia, Lettonia, Estonia e la Spagna stanno definendo norme ad hoc sull’uso dell’alcolock. Tra i Paesi in cui bisogna soffiare nell’alcolock per partire, la Lituania ha annunciato l’obbligo sui veicoli commerciali a scopo riabilitativo. Negli Stati Uniti, l’uso dell’alcolock è regolamentato a livello statale. Alcuni stati richiedono l’installazione di un alcolock come condizione per il ripristino della patente di guida dopo una condanna per guida in stato di ebbrezza. Altri stati possono richiederlo per i conducenti con una storia di reati correlati all’alcol o per i conducenti con restrizioni legali sul consumo di alcol. In Canada, l’uso dell’alcolock è regolamentato a livello provinciale. Ad esempio, la provincia dell’Ontario ha introdotto il programma “Alcolock Ignition Interlock Program” che richiede l’installazione di un alcolock per determinati conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza. In Australia, infine, l’obbligo dell’alcolock varia da stato a stato. Ad esempio, nel Nuovo Galles del Sud è richiesta l’installazione dell’alcolock per determinati conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza.

Alessio De Giorgi