Joe Biden ha il Covid-19. Il presidente degli Stati Uniti è positivo al Sars-Cov-2 con sintomi lievi, come comunicato dal portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

“Questa mattina – recita il comunicato della Casa Bianca – il presidente Biden è risultato positivo al Covid-19. È completamente vaccinato, con due booster, e presenta sintomi molto lievi. Ha iniziato a prendere il farmaco Paxlovid“. Quindi la nota prosegue: “Coerentemente con le linee guida dei CDC, si isolerà alla Casa Bianca e continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni durante quel periodo. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri dello staff e questa mattina parteciperà ai suoi incontri programmati alla Casa Bianca tramite telefono e Zoom dalla residenza“.

Per il prossimo futuro, “coerentemente con il protocollo della Casa Bianca per i casi positivi di Covid, che va oltre le linee guida dei CDC, continuerà a lavorare in isolamento fino a quando non risulterà negativo. Una volta risultato negativo, tornerà al lavoro di persona“.

Per il momento invece la moglie Jill è negativa. La Casa Bianca ha sottolineato che nei prossimi giorni verranno forniti “aggiornamento quotidiani sullo stato del presidente, mentre continua a svolgere tutte le funzioni dell’ufficio in condizioni di isolamento. Secondo il protocollo standard per ogni caso positivo alla Casa Bianca, l’Unità medica informerà tutti i contatti diretti del Presidente durante la giornata odierna, inclusi tutti i membri del Congresso e tutti i membri della stampa che hanno interagito con il Presidente durante il viaggio di ieri. L’ultimo test precedente del presidente per Covid è stato martedì, quando ha avuto un risultato negativo al test”.

President Biden gave remarks at Brayton Point in Massachusetts, a former coal-fired power plant site that will soon manufacture offshore wind cables, announcing his latest executive actions to secure a clean energy future and combat the emergency of climate change. pic.twitter.com/lVCmUbIYJP — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2022

Biden si era recato mercoledì in Massachusetts per un discorso sull’emergenza clima ed è possibile che sia contagiato proprio durante quest’ultimo impegno. Oggi il presidente aveva invece in programma un viaggio in Pennsylvania per illustrate il suo piano per la sicurezza e il finanziamento delle forze dell’ordine, che è stato annullato.

